Глава Лобни Анна Кротова согласовала с жителями Батарейной улицы уборку парковок от снега

В Химках прошла благотворительная акция по сбору книг и канцелярских принадлежностей для жителей освобожденных территорий Донбасса. Инициативу возглавила депутат городского округа Химки, Галина Болотова, которая вместе с учениками школы № 1 собрала необходимые гуманитарные товары.

Школа активно участвует в сборе помощи бойцам спецоперации и жителям Донбасса. На этот раз, как отметила Галина Болотова, сконцентрировались на закупке тетрадей, школьных принадлежностей и книг. Весь собранный груз передадут в Красногорск председателю общества «Офицеры России», который занимается распределением помощи по нуждающимся школам.

По словам Марианны Поляковой, лидера движения общественной поддержки, с начала специальной военной операции в Химках собрали и отправили более 200 тонн гуманитарных грузов.

Для удобства желающих оказать помощь в Химках работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи, открытых при поддержке главы округа Дмитрия Волошина.

Один из них расположен на базе общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Пункты работают по будням с 9:00 до 18:00. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии: 7 (495) 793-50-55.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат оказывать всестороннюю помощь бойцам СВО и их семьям.

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