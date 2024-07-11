11 июля 2024, 11:48

Гастрономический фестиваль «Вкусные истории» прошел в Талдоме

Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Фестиваль «Вкусные истории» прошел в парке культуры и отдыха «Победа» в Талдомском округе. Гостями праздника стали около 600 человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организаторы предоставили возможность насладиться вкусной едой и провести время на свежем воздухе в компании родных и близких. В программу дня вошли мероприятия для всей семьи, включая мастер-классы по кулинарии. Возможность научиться готовить что-то новое оценили и взрослые, и дети. Также, на фестивале состоялась презентация готовых блюд, которые можно было попробовать всем желающим.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Фестивали Талдом
11 июля 2024, 12:59
Более 3 тысяч засоров канализации устранили в домах Подмосковья за полгода
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С начала года управляющие компании выполнили более трех тысяч заданий по устранению засоров в общедомовых системах отвода воды. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Засоры в канализации часто бывают вызваны самими жильцами, которые выбрасывают в канализацию недопустимые предметы. Это могут быть остатки пищи, окурки, средства гигиены, масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для утилизации лекарств, химических или других опасных веществ, которые могут навредить природе.

Если случился засор, об этом нужно сообщить своей управляющей компании. Сделать это можно напрямую или через портал ЕДС МО.

Коммунальщики обязаны взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
11 июля 2024, 12:21
Котельную в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске модернизируют к сентябрю
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Продолжается масштабное обновление инфраструктуры на котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. На объект доставили уже третий котел из четырех. Глава муниципалитета Константин Михальков, заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников, представители областной и городской прокуратуры Андрей Скрыпник и Артем Шишов посетили объект.

Подрядчик на месте рассказал о процессе ремонта и ответил на все вопросы. Ранее на объекте демонтировали старое оборудование - трубы, насосную станцию и станцию химподготовки. Вместо него установят современное.

«Сейчас проводится настройка оборудования, которая может привести к перебоям с водоснабжением, все эти скачки - явление временное. Подрядчик обозначил сроки запуска всех четырех котлов в ручном режиме - 15 сентября. А с середины ноября процессы автоматизируют, и все жители Выстрела будут стабильно получать горячую воду и полноценное теплоснабжение в своих домах. Такой современный подход позволит и быстрее устранять неполадки, если они неожиданно случатся», - отметил Константин Михальков.

В настоящее время горячая вода в дома подается по временной схеме. В середине июля в микрорайон доставят две новые блочно-модульные котельные. Они обеспечат жителей горячей водой до завершения реконструкции основной котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Солнечногорск Отопление Ремонтные работы
11 июля 2024, 12:08
Школу № 2 в Домодедове капитально отремонтируют к 1 сентября
Телеканал «360»
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Готовность капитального ремонта школы № 2 в Домодедове составляет более 60%. Строительную площадку посетила глава округа. Учреждение должны открыть к началу учебного года.

На финальном этапе находятся демонтаж, отделка и кровельные работы. До конца июля строители завершат работы по обновлению фасада. Ход работ проверила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Было отмечено, что в зданиях проведут комплексную модернизацию системы вентиляции. После она будет соответствовать современным требованиям.

Работы по капитальному ремонты школы стартовали в феврале 2024 года. В обновленную школу 1 сентября пойдут более 1200 детей.

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Школы Город Домодедово Ремонтные работы
11 июля 2024, 11:51
Потеря до полулитра крови. Девушку с оторванным скальпом спасли в Пушкино
Медиасток.рф
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Девушка 25 лет поступила в приемное отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова со снятым скальпом и зияющими костями черепа. Кусок кожи с длинными волосами доставили вместе с пациенткой.

В результате тяжелой травмы девушка потеряла более 50% волосистой части кожи головы.

«Угроза этого случая заключалась в том, что открытая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а присоединившаяся бактериальная инфекция может привести к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти», - уточнил заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.

Бригада врачей, включавшая хирургов и травматологов, провела экстренную операцию. Раненую поверхность черепа и оторванный кусок кожи подготовили. К этому времени лоскут ткани уже получил необратимые ишемические изменения, из-за чего дальнейшее заживление происходило труднее.

«Все кровоснабжение было нарушено, сосуды повреждены, потеря до полулитра крови. Присутствовал большой риск отмирания тканей. Но кожный лоскут прижился, и это уже чудо», - сказал заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Кости ее черепа полностью закрыты кожей.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Больницы Пушкино

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