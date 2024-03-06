Физмат-лицей построят в микрорайоне Семхоз в Сергиевом Посаде к осени
Строительство нового физико-математического лицея в микрорайоне Семхоз в Сергиевом Посаде лицея вышло на финишную прямую. Открытие школы планируется к началу учебного года.
Как рассказали в Министерстве строительства Московской области, работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.
«На площадке более 90 рабочих и три единицы техники. Завершается устройство фасадных конструкций, входных групп, отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории», - пояснили в ведомстве.
В новом лицее учеников ждут просторные учебные классы, трансформируемый ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивные и актовый залы, библиотека и столовая на 300 мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».