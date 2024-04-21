Финал НМХЛ пройдет в Балашихе 21 апреля

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Борьба за Кубок регионов проходит до трех побед. Первый матч состоялся 20 апреля. Команда «Юнисон-Москва», которая матчи сейчас проводит на площадке клуба «Витязь» в ледовой арене «Балашиха». «Юнисон» выиграл со счетом 3-1.

Команда также дарит болельщикам предматчевое шоу. В первый день на арене выступил Doni. 21 апреля в 16:30 - Егор Шип.

«Наш ледовый дворец имени Ляпкина является домашней ареной хоккейного клуба „Витязь“ континентальной хоккейной лиги и молодежной команды. Здесь занимается наша спортивная школа олимпийского резерва имени Ляпкина, проходят матчи Балашихинской хоккейной Лиги. А теперь также проходят домашние игры команды Национальной молодежной хоккейной лиги „Юнисон-Москва“», - сказал глава городского округа Балашиха, Сергей Юров.

Матч 21 апреля состоится в 17:00.

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