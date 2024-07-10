10 июля 2024, 18:41

Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница»
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Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа. Гостей ждут концертная программа, спортивные состязания, мастер-классы, выставка средств реабилитации и многое другое.

Почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате боевых действий в зоне СВО.

Российские компании представят технические средства реабилитации инвалидов, а участники фестиваля смогут ознакомиться с новинками реабилитационной индустрии.

​Стать участником фестиваля может любой желающий. Опробовать современные средства смогут люди с инвалидностью из Московской области, участники программы «Активное долголетие» и инвалиды-колясочники из разных регионов России и Белоруссии.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Фестивали
10 июля 2024, 20:12
Врачи НИКИ детства рассказали о защите ребенка от вируса Коксаки
Медиасток.рф
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Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, как уберечь ребенка от вируса Коксаки. Как правило, это заболевание специалисты связывают с началом сезона отпусков.

Вирусом можно заразится на курортах, в бассейнах, в массовых скоплениях людей. Также фактором риска становится несоблюдение правил гигиены - грязные руки, немытые фрукты и овощи.

По словам Одинаевой, первыми симптомами заражения вирусом Коксаки является повышение температуры до 39-40 градусов, при чем она может сохраняться на таком уровне несколько дней. Также могут появится боли в горле и во рту, общее недомогание, слабость, изредка может быть рвота и высыпания.

Врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба отметила, что лечение вируса Коксаки у детей носит исключительно симптоматический характер с целью облегчить состояние.

«Ребенку назначаются лекарства в зависимости от конкретных симптомов, прежде всего это жаропонижающие, а также обработка высыпаний местными анестетиками», - рассказала Кандоба.

Нельзя забывать и о профилактике, предупреждают врачи. Главное правило - гигиена. После возвращения с улицы необходимо мыть руки с мылом, пить только кипяченую или бутилированную воду, мыть фрукты и овощи, а также избегать мест массового скопления детей в период вспышки заболевания.

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Дети Врачи
10 июля 2024, 19:37
Спортивную школу в Дедовске отремонтируют к началу учебного года
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В спортивной школе города Дедовск активно идут работы по капитальному ремонту здания, которые планируется завершить к началу нового учебного года. Специалисты уже провели демонтаж полов, настенного покрытия и дверей, а также выполнены работы по откосу для окон.

Следующим этапом стала гидроизоляция пола, чтобы предотвратить повреждения от влаги. После этого был уложен слой керамзита, затем выполнены стяжки пола бетоном, и наконец, уложена плитка. В ближайшее время рабочие приступят к покраске стен, установке дверей и светильников, проведению электричества и укладке ламината.

Важно отметить, что все работы выполняются с соблюдением всех требований безопасности для детей. Кабинеты для занятий будут оформлены в светлых тонах, чтобы создать комфортную обстановку для занятий.

По завершении ремонта юные спортсмены смогут вернуться в обновленную и обустроенную спортивную школу, где им будет предоставлено все необходимое для занятий и развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Ремонтные работы
10 июля 2024, 19:21
Мишонова предложила запретить выезд детей в СНГ при несогласии второго родителя
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила распространить действие ограничений на выезд ребенка за рубеж и на союзные государства. Эта идея возникла из-за частых обращений в ее приемную родителей, детей которых вывезли из России в обход наложенного запрета.

По ее словам, многие пары, которые не могут договориться о дальнейшем воспитании детей после развода, обращаются в суд, чтобы определить с кем останется жить ребенок, а также зафиксировать график встреч со вторым родителем. Иногда мамы или папы забирают детей под предлогом отдыха и скрываются в неизвестном направлении. Тогда приходится обращаться в международный розыск.

По ее мнению, если один из родителей наложил запрет на выезд ребенка за рубеж, эти ограничения должны действовать и при пересечении границ союзными государствами.

«Так мы сможем предупредить незаконный вывоз, а фактически похищение детей в недружественные страны», - заявила Мишонова.

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Дети Союзное государство
10 июля 2024, 19:10
Маскировочные сети отправили из Балашихи бойцам в зону СВО
Пресс-служба администрации Балашихи
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Очередную партию гуманитарного груза собрали по просьбе жены участника спецоперации. Все необходимое передали председатель Общественной палаты Балашихи, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова и активисты города.

Волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи» сплели сети для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Также бойцам передали медикаменты и средства личной гигиены.

Всего с начала специальной военной операции из организации отправили более 400 тонн гуманитарной помощи.

«Мой муж ушел на фронт 1 марта этого года добровольцем следом за своим отцом. После обучения приступил к выполнению боевых задач. Сегодня необходимую адресную помощь от волонтеров передадим его сослуживцу, он и доставит ее парням», - рассказала жена военнослужащего Анастасия.

Напомним, что в Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи - в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Волонтеры Балашиха

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