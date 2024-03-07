Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Щелкове

Фестиваль посетили более 600 учащихся из Щелкова, Лосино-Петровского и Звездного городка. Стенды средних профессиональных учебных заведений сразу нескольких городских округов предложили участникам мероприятия широкий выбор специальностей, по которым ведется подготовка будущих квалифицированных специалистов и рабочих.

Участники фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах, где каждый мог оценить свои навыки и предпочтения в той или иной области. От создания роботов и 3D-моделей до ремонта водопровода и проверки качества продуктов питания - школьники испытали себя в самых разнообразных профессиях.

Организаторы фестиваля надеются, что это мероприятие поможет выпускникам осознанно подойти к выбору будущей профессии и определиться с предметами для сдачи экзаменов.

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