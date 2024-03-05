05 марта 2024, 15:28

Фестиваль-конкурс фортепианного мастерства прошел в Воскресенске

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Открытый фестиваль-конкурс фортепианного мастерства «Интермеццо» прошел в Воскресенске. Лучшие исполнители исполнили музыкальные произведения в концертно-выставочном зале.

Участие в конкурсе приняли 39 юных пианистов из Воскресенска, Бронниц и Егорьевска. Они выступали в номинациях «Фортепиано» и «Общее фортепиано», а также в категориях соло, ансамбль, учитель-ученик и концертмейстерское мастерство.

Учащиеся Воскресенской детской школы искусств показали высокий уровень исполнительского мастерства. Обладателем Гран-при стала ученица детской школы искусств «Лира» Анна Жаворонкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Воскресенск конкурсы
05 марта 2024, 15:36
Капремонт домов охватит 500 тысяч жителей Подмосковья в 2024 году
ФКР
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Условия проживания 500 тысяч жителей Подмосковья улучшат за счет капитального ремонта домов в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Запланировано провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов», - сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По его словам, решение вопроса обеспечения газовой безопасности жилого фонда остается приоритетной задачей. Поэтому в 2024 году в 532 домах обновят старое оборудование, а также установят 26 тысяч датчиков «Газ-контроль».

Помимо этого, специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнят ремонт балконных плит, заменят двери и козырьки у подъездов, установят окна в местах общего пользования и выполнят другие работы.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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ЖКХ
05 марта 2024, 14:37
Фестиваль детской песни «Шаинский фест» прошел в Звенигороде
Хааива Фонина
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Первый региональный этап международного фестиваля «Шаинский фест» прошел в Звенигороде. На конкурс детских песен съехались десятки авторов и исполнителей из Москвы и Подмосковья.

Жюри возглавил генеральный продюсер международного фестиваля, сын знаменитого композитора Вячеслав Шаинский, а также судили талантливых авторов художественный руководитель, режиссер-постановщик фестиваля Андрей Удалов и композитор Максим Дунаевский.

По словам Андрея Удалова, выбирать из тысячи заявок лучшие песни очень непросто.

«Мы ищем талантливых людей, которые пишут для маленьких детей, дошколят и школьников. В конкурсе участвуют авторы, которые прислали на конкурс тексты и музыку высокого уровня. Поступают заявки не только из городов России, но и из Канады, Израиля, Эстонии, Италии, Казахстана и Узбекистана. Все эти конкурсанты пишут песни на русском языке», - рассказал Удалов.

Выбрать одного победителя оказалось практически невозможно, ведь достойных претендентов было очень много, поэтому победу на региональном этапе присудили троим авторам: Татьяне Залужной, Марине Лебедевой и восьмилетней Кристине Коробановой, которая исполнила на конкурсе свою песню «Жирафик».

Как рассказал Вячеслав Шаинский, региональные этапы конкурса пройдут также в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, а лучшие работы авторов войдут в программу финального концерта в Кремле, который состоится 1 июня - в День защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети конкурсы
05 марта 2024, 14:35
Экспертов по криминалистике поздравили с праздником в управлении МВД в Одинцове
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В Одинцовском окружном Управлении МВД отметили профессиональный праздник экспертов-криминалистов. В честь Дня образования экспертно-криминалистической службы системы МВД России начальник Управления Игорь Лопатин наградил наиболее выдающихся сотрудников ведомственными поощрениями.

Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по данному округу насчитывает 15 высококвалифицированных специалистов. Они занимаются сложными экспертными исследованиями с применением передовых методов криминалистической науки и техники. Эти сотрудники первыми приступают к расследованию преступлений, начиная с обнаружения, фиксации и изъятия улик и заканчивая их анализом.

Эксперты успешно проводят 7 видов традиционных криминалистических экспертиз: дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие, портретные, экспертизы холодного и метательного оружия, технико-криминалистические экспертизы документов. Также несколько видов специальных экспертиз: химико-физическую, взрывотехническую и автотехническую. Результаты их работы служат основой для доказательств в уголовном и административном процессах и обеспечивают соблюдение прав граждан и неотвратимость наказания за преступления.

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Одинцово Праздники МВД РФ
05 марта 2024, 14:33
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,4 тысячи обращений за неделю
ЦБДД
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Участники более 2,4 тысячи автомобильных аварий обратились в службу помощи при ДТП в Подмосковье за неделю. Из них 444 человека оформили европротоколы.

За неделю около 1,2 тысячи обратившихся в службу получили помощь в оформлении аварии, еще 444 оформили европротоколы.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что обратиться в ведомство можно по телефону или лично в центрах, открытых в 15 округах региона.

Попавших в аварию водителей призывают обращаться за помощью по номеру 112 и действовать по инструкциям оператора.

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ДТП

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