Фестиваль-конкурс фортепианного мастерства прошел в Воскресенске

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Условия проживания 500 тысяч жителей Подмосковья улучшат за счет капитального ремонта домов в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Запланировано провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов», - сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По его словам, решение вопроса обеспечения газовой безопасности жилого фонда остается приоритетной задачей. Поэтому в 2024 году в 532 домах обновят старое оборудование, а также установят 26 тысяч датчиков «Газ-контроль».

Помимо этого, специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнят ремонт балконных плит, заменят двери и козырьки у подъездов, установят окна в местах общего пользования и выполнят другие работы.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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