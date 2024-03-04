04 марта 2024, 11:34

Фестиваль цветов и рукоделия прошел в Орехово-Зуеве

Ольга Сычёва
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Фестваль «Фиалковая весна» прошел в культурно-досуговом центре «Дулевский» в Орехово-Зуеве. На нем жители округа представили разные сорта цветов. На ярмарке гости смогли также приобрести подарки к 8 Марта: бижутерию, мягкие игрушки, свечи и многое другое.

Как рассказала директор центра Виктория Беккер, мероприятие проводят третий год подряд в преддверии 8 Марта.

«Оно посвящено началу весны, и у нас сегодня море фиалок. Это должно порадовать наших гостей и дать возможность землякам, увлеченным разведением цветов, и местным мастерам показать результаты своего труда», - сказала она.

На фестивале также прошли мастер-классы по рисованию, росписи ткани и пряников и многие другие. Для детей провели дискотеку, а в зрительном зале состоялся спектакль.

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Праздники Дети Фестивали
04 марта 2024, 11:56
Встреча жителей с главой ассоциации сельских старост Подмосковья пройдет в Одинцове 5 марта
Медиасток.рф
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Жители Одинцовского округа смогут задать вопросы председателю Ассоциации сельских старост Московской области Федору Степанову. Встреча состоится в администрации округа 5 марта.

Жители округа часто интересуются, каков порядок назначения сельского старосты; как организовать и провести сельский сход; как устроено взаимодействие сельских старост с органами местного самоуправления. Для решения этих и других вопросов в администрации городского округа пройдет встреча с председателем Ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Федором Степановым и профильным заместителем главы Одинцова Романом Неретиным.

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте. Участником встречи может стать любой желающий. Предварительная запись по телефону: 8 (495) 181-90-00 (добавочный - 4433) или через Telegram: @admodin.

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Одинцово
04 марта 2024, 11:46
Около 300 рабочих и 100 машин привлекли к строительству объездной дороги в Малых Вяземах
Фото : ГК «Автодор»
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Строительство обхода деревни Малые Вяземы продолжается в Подмосковье. На данный момент на объекте завершили большую часть земляных работ. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Сейчас строители возводят искусственные сооружения обхода - мосты и путепроводы. Также завершено строительство закрытой части тоннеля, который войдет в состав транспортной развязки с действующей ЦКАД.

На объекте трудятся около 300 человек и 100 машин. Завершить монтаж пролетного строения путепровода и опустить его на постоянные опоры планируется в конце мая текущего года.

Помимо этого, рабочие занимаются переустройством коммуникаций - линий электропередач, кабелей связи, шести участков газопровода, два из которых уже выполнены в полном объеме.

Открытие обхода поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе - ежедневно этим узлом в среднем пользуются более 60 тысяч водителей.

Напомним, новая трасса облегчит проезд и в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что проект включает в себя тоннель, мост и путепроводы.

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Дороги
04 марта 2024, 11:45
Безопасность железнодорожных переходов усилят в Лобне
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела обход и пообщалась с жителями домов на проезде Шадунца. Они обсудили усиление безопасности пешеходных переходов через железнодорожные пути и другие вопросы.

Тема безопасности переходов через железную дорогу актуальна для жителей сразу двух микрорайонов города по обе стороны переезда. Анна Кротова взяла ситуацию под контроль.

Она также пообещала установить законность огороженных парковок и обсудила с горожанами другие вопросы.

«Поговорила с жителями дома № 5. Управляющая компания должна осмотреть чердак на предмет протечек и проверить состояние труб. Близлежащие дворы включим в список по разработке проекта организации дорожного движения», - рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Администрация округа 12 марта проведет прием жителей этого микрорайона в школе № 9.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
04 марта 2024, 11:18
Подмосковную систему оповещения проверят с включением электросирен 6 марта
Unsplash
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Комплексная проверка готовности системы оповещения пройдет в Подмосковье 6 марта. В период с 10:30 до 12:00 в городах и поселках включатся электросирены.

Проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электросирен пройдет в режиме непрерывного звукового вещания «Внимание всем!». В 10:43 на федеральных телеканалах и радиоканалах, а также на телеканале областного вещания «Телеканал 360 Новости», появится речевое сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Информацию о проведении комплексной проверки также разместят в мобильных приложениях Системы-112 Подмосковья, МЧС России и «Добродел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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