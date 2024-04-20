Федеральная делегация посетила метрологический институт в Солнечногорске

Читайте нас в:

Генеральный директор Сергей Донченко и эксперты института познакомили членов делегации, в которую вошли министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев и другие представители ведомств, с передовыми научными разработками.

По словам Зиновьевой, институт входит в число 50 подмосковных производителей аппаратуры и средств измерения.

«Это сильнейшее предприятие, обладающее мощным производственным и научно-техническим потенциалом, представляющее большое значение для развития производственного и оборонного комплекса всей страны, имеющее и продолжающее воспитывать ценный кадровый резерв», - рассказала Зиновьева.

ФГУП «ВНИИФТРИ» выпускает высокоточные измерительные приборы собственных разработок. Это осциллографы, ваттметры и другое оборудование - самое востребованное в российской экономике.

Также институт оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений, разработке и аттестации методик выполнения измерений, проводит испытания средств измерений, метрологическую экспертизу проектов и многое другое.

«Благодаря поддержке государства в лице Министерства промышленности и торговли, а также высокому научно-техническому потенциалу и широким производственным возможностям ВНИИФТРИ Росстандарта на сегодняшний день является одним из ведущих научных центров России», - пояснил генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».