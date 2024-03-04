Евгений Агулов стал новым председателем Комлесхоза Московской области
Евгений Агулов стал новым председателем комитета лесного хозяйства Московской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Агулова официально представили на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами муниципалитетов.
Евгений Агулов закончил Академию гражданской защиты МЧС России, в том числе аспирантуру.
На службе в МЧС России прошел путь от спасателя до директора Департамента в центральном аппарате. Перед новым назначением работал первым заместителем председателя Комитета лесного хозяйства Московской области.
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