Евгений Агулов стал новым председателем Комлесхоза Московской области

Региональные операторы в феврале 2024 года вывезли с территории двух подмосковных кластеров более 533 тысяч кубометров отходов. Это количество оказалось выше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Так, региональный оператор ЭкоЛайн-Воскресенск вывез в феврале более 407 тысяч кубометров отходов, что на 18% превысило показатели прошлого года, а в Алексинском кластере собрали почти 126 тысяч кубометров отходов, что оказалось на 11% выше прошлогодних значений.

В зоне обслуживания регоператоров находятся более 1,3 миллиона человек и 10 тысяч предприятий и организаций. Для уборки задействовали 260 единиц спецтехники, которые обеспечены спутниковой системой ГЛОНАСС.

Трудности процессу вывоза отходов добавляют заснеженные, необработанные от наледи проезды, а также припаркованные в неположенных местах автомобили. Также в ведомстве отметили, что складывать строительные отходы на обычной контейнерной площадке категорически запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».