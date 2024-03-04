Еще один научный сотрудник в Подмосковье получил квартиру по льготной ипотеке

Победителями всероссийского конкурса «Знай наших» стали 82 бренда из 41 региона. Среди них — четыре подмосковных производителя.

«В число победителей вошли производитель целлюлозного волокна „РАМЭКО“ из Воскресенска, производитель протезов METIZ из Щелково, производитель полезных продуктов питания „АйсКро“ из Солнечногорска. Производитель трейлеров MOBITRUCK стал суперпобедителем в номинации „Высокие технологии“. Кроме того, Подмосковье вошло в число лучших регионов по работе с брендами», - прокомментировала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Победители получат помощь в продвижении, бесплатные рекламные кампании, доступ к образовательным программам, участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку.

Компания «РАМЭКО» из Воскресенска с 2012 года занимается производством экологически чистого и высококачественного целлюлозного волокна. Продукцию используют в дорожном строительстве и других сферах.

Компания METIZ из Щелкова основана в 1999 году и выполняет полный цикл протезирования конечностей. Здесь выпускают более 100 тысяч изделий в год. Есть собственное конструкторское бюро и запатентованные разработки.

Производитель полезных продуктов питания «АйсКро» работает в Солнечногорске с 2015 года. Компания производит мороженое и эскимо, йогурты, напитки, десерты и другие продукты.

Компания «Мобитрак» с 2016 года производит мобильные торговые объекты в Истре. Трейлеры могут быть оборудованы как кофейня, торговая точка, парикмахерская, баня или даже мобильный жилой комплекс.

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