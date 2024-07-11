11 июля 2024, 18:08

Еще 350 дорожных ям отремонтировали в Луховицах за неделю

Читайте нас в: Google Новости

Больше 530 ям на региональной дорожной сети отремонтировали за неделю в Луховицах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Покрытие привели в порядок на улице Интернациональной в селе Ловцы, вблизи деревень Двуглинково и Подлипки, на улице Центральной в селе Григорьевское, в деревне Ганькино и в поселке Фруктовая.

В среднем, за сутки в Луховицах ремонтируют по 75 ям. Ремонт дорог продолжается во всех городских округах Подмосковья.

В Минтрансе уточнили, что проверки качества асфальтового покрытия проводятся регулярно. Работу по ремонту оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Луховицы
11 июля 2024, 19:13
Мытищинские судомоделисты победили на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Первенство и чемпионат России по судомодельному спорту прошли в Санкт-Петербурге. Воспитанники курса «Судомоделирование» детско-юношеского центра «Галактика» завоевали несколько призовых мест.

Обучает ребят педагог дополнительного образования, мастер спорта международного класса Анатолий Митрошкин. По итогам состязаний Анатолию Александровичу вручили дипломы 1 степени Министерства спорта Российской Федерации за подготовку победителей.

Так, Артемий Соловьев взял первое место в классе скоростных моделей F1-V 15. Глеб Зинькевич победил в классе моделей F1-V 3,5 и занял второе место в классе моделей F1-V 15.

Сборная Московской области - серебряный призер первенства России. Артем Черников из Мытищ стал мультимедалистом соревнований: два золота в классах скоростных моделей F1-V 3,5 и гидро-мини, а также две бронзы в классах F1-V 15 и FSR-E мини. В составе сборной Московской области Артем стал бронзовым призером чемпионата России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи Образование
11 июля 2024, 18:45
Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея с победой на международной олимпиаде
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

Он отметил, что ребята уже показывали хорошие результаты.

«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса. Андрей и Максим - победители всероссийской олимпиады школьников по физике, а также серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике, а Максим Черноус - призер заключительного этапа ВсОШ по физике», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Студенты
11 июля 2024, 18:16
Более 5 тысяч квадратных метров плитки заменят в двух скверах Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Ремонтные работы начались в скверах «Юбилейный» и «Юность» в Химках. Специалисты обновляют плитку на площадях и прогулочных тропах. Всего планируют заменить пять тысяч квадратных метров покрытия.

Пешеходные дорожки начали ремонтировать в конце мая. Рабочие убирают старое покрытие и укладывают свежую плитку.

«Прогулка в сквере „Юбилейный“ для меня - настоящий источник вдохновения и умиротворения. Сквер находится прямо рядом с домом, поэтому я прихожу сюда очень часто. Люблю гулять по дорожкам, увлекаясь запахами цветов», - отметила жительница Химок Анна Макарова.

Напомним, что благоустройство затронет и другие зеленые зоны округа. Так, в парке Толстого специалисты обновят пешеходные тропы и установят современную систему освещения. Работы ведутся и в Химкинском лесопарке. Здесь появятся новая лыжероллерная трасса и системы водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Парки
11 июля 2024, 18:16
Почти 50 лифтов заменят в 8 домах в Химках до конца года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Всего в жилых домах Химок планируют капитально отремонтировать 48 лифтов. Работы пройдут по восьми адресам.

Специалисты начали заменять оборудование в домах № 1 и № 5 по улице Молодежная в Микрорайоне Новогорск-Планерная. Работы завершат до конца года.

«Мы ждали, чтобы нам установили новое лифтовое оборудование. Теперь мы будем спокойно доезжать до своего этажа», - поделилась жительница Химок Наталья Пивкина.

Коммунальщики установят современное оборудование отечественного и белорусского производства. Все материалы соответствуют требованиям безопасности и выполнены качественно.

Напомним, что в Химках полным ходом идет капитальный ремонт подъездов и фасадов многоквартирных домов. Рабочие обновляют краску на стенах, меняют плитку, устанавливают освещение, модернизируют инженерные сети. Всего до конца года планируют отремонтировать 134 жилых дома и 93 подъезда.

Также коммунальщики регулярно очищают дворы от мусора, убирают контейнерные площадки и ремонтируют кровлю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки Ремонтные работы

Новости по теме