Еще 13 детских площадок модернизируют в Солнечногорске в 2024 году

Модернизируют и губернаторские площадки, установленные в 2014–2015 годах. В их числе игровые комплексы вблизи дома № 176 на Красной улице и домов № 2, № 3 и № 5 в микрорайоне Рекинцо. Полный список площадок, которые ждет ремонт, опубликован на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Особое внимание уделяем состоянию игровых зон во дворах. Так, в прошлом году провели работы по замене 24 детских игровых комплексов, в том числе и по установке двух губернаторских площадок. Перед тем как приступить к работам в этом сезоне обязательно будут проведены встречи с жителями для детального обсуждения проектов по модернизации игровых зон», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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