Еще 10 социально-значимых объектов модернизировали в Химках

Благодаря замене кабельного участка и монтировке новых муфт удалось существенно повысить надежность электроснабжения для более чем одной тысячи потребителей. Это обеспечило бесперебойное функционирование не только упомянутых социальных объектов, но и обслуживание более 20 многоквартирных и 150 частных домов.

«В планах на 2024 год - заменить оборудование распределительных устройств в пяти подстанциях в рамках проведения капремонта. Запланированные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения более 10 тысяч потребителей округа», - рассказал начальник химкинского производственного объединения «Мособлэнерго», депутат Владимир Суслов.

Ранее в рамках этой программы выполнили работы по замене автоматического выключателя на трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение филиала Российской государственной библиотеки в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

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