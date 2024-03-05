Дзюдоисты из Лобни заняли весь пьедестал почета на турнире в Москве

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Соревнования проходили среди мальчиков 2014–2015 годов рождения. Лучшим на турнире стал Александр Кузнецов из Лобни. Второе место занял Лаврентий Алексанян, а бронзовую медаль завоевал Егор Солнцев. Ребята занимаются в клубе дзюдо «Брандком-Мастерс» под руководством тренера Юрия Омадзе.

Ранее в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне прошел традиционный турнир по дзюдо , посвященный памяти мастера спорта СССР Алика Мамаева. Среди участников было 120 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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