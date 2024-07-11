11 июля 2024, 19:46

Двух недоношенных младенцев выходили в больнице Видного

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В прошлом году из отделения патологии недоношенных детей перинатального центра в Видном выписали 1900 младенцев. По статистике, 8% от всех новорожденных появляются на свет раньше срока. Так произошло и с сыном 40-летней Татьяной Матвеевой. Увидеть его она смогла лишь спустя сутки.

Малыш родился весом всего 730 граммов. А перед этим новоиспеченной маме пришлось пережить срочную операцию кесарева сечения и реанимацию. Ребенка семья ждала долгих 10 лет.

«Муж у меня очень сильно переживал, как в принципе и все родственники. Все были на связи всегда, все очень переживали, поддерживали. Но мне сказали, что я очень сильная и, по сути дела, я их поддерживаю, а не они меня», - рассказала Лаврентьева.

Поддержка семьи и помощь специалистов помогли Татьяне пройти долгий период восстановления. В роддоме она познакомилась с Марией, дочь которой тоже появилась на свет раньше срока с экстремально низким весом 790 граммов.

Врачи знают, что зачастую такие дети вырастают абсолютно здоровыми, но, чтобы избежать рисков, необходимо качественно планировать беременность.

«Нужно довериться специалистам перинатального центра, регулярно наблюдаться по беременности и, соответственно, выполнять все те назначения, которые даются квалифицированными акушер-гинекологами», - отметил заведующий отделением патологии новорожденных № 2 ГБУЗ МО «ВПЦ» Максим Новиков.

Малышей, которые родились почти три месяца назад наконец-то выписали из больницы. Долгая реабилитация осталась позади, а впереди их ждет детство в окружении любящих родных людей.

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Дети Беременность Больницы Врачи Видное
11 июля 2024, 20:46
Врачи-онкологи из Балашихи выступили на международном форуме «Белые ночи»
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Специалисты Московского областного онкодиспансера приняли участие на международном форуме «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Всего мероприятие посетили более 600 российских и иностранных спикеров.

На форуме собрались эксперты со всего мира: из России, Испании, Израиля, Германии, Турции, США, Китая, Франции, Австралии, Великобритании, Бразилии, Венгрии, Болгарии, Азербайджана, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Армении и других.

«На мероприятии обсуждались вопросы организации оказания онкологической помощи во всех округах Российской Федерации. По результатам за 2023 год чистота выявляемости онкологических заболеваний увеличилась на 2,3% благодаря проводимым диагностическим мероприятиям и современному оборудованию. Большая часть докладов была посвящена химиотерапевтической и лучевой терапии, а также скринингу, диагностике и лечению онкологических заболеваний», - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Участники познакомились, обменялись опытом, идеями, поделились своими наработками и проектами в области онкологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Балашиха Онкология
11 июля 2024, 20:40
Работу линий освещения восстановили на 14 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты Мосавтодора восстановили линии наружного освещения вдоль 14 региональных дорог. Работы провели в 12 городских округах Подмосковья.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, специалисты восстановили освещение на Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Дзержинской в Дзержинском, улице Чкалова в Жуковском, улице Панфилова в Волоколамске и в других населенных пунктах.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют светофорам, знакам, ограждениям.

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Дороги Работа
11 июля 2024, 20:38
Домик для уток и аэратор установили на Алексеевском пруду в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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На Алексеевском пруду в Мытищах построили домик для уток и установили аэратор. В планах — монтаж аппарата с кормом.

Птиц на пруду водится много, и горожане уже предлагали идею построить жилище для пернатых. Домик станет местом отдыха для птиц, а аэратор очистит воду от зелени, обогатит водоем кислородом.

«Аэратор рассчитан на круглогодичную работу. Когда в нем нет необходимости, например, зимой, его можно отключить», - пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Кормить уток нужно специальной зерновой смесью. И по словам Артура Суворова, в будущем устройство с таким кормом на пруду появится.

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Мытищи Птицы Экология
11 июля 2024, 20:28
Новую железнодорожную станцию в Химках назовут «Монумент»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Железнодорожную станцию в Химках назовут «Монумент» в честь памятника «Ежи» на Ленинградском шоссе. Ее строительство начнется в 2025 году.

Станцию возведут возле жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы». За название голосовали жители.

Больше половины химчан выбрали «Монумент» - 53,1%, это 1892 человека. 852 респондента отдали свои голоса за «Новые Химки». И «Две Столицы» расположилось на третьем месте с 295 голосами.

В списке названий были также «Улица Германа Титова», «Химки - 2» и «Ленинградское шоссе».

«Новая станция значительно улучшит транспортную ситуацию в микрорайоне. В комплексах „Солнечная система“ и „Две столицы“ проживают почти 20 тысяч химчан. Очень важно при выборе названия будущей станции учесть мнение жителей», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Сейчас готовят проект станции. После его утверждения начнется строительство.

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Химки Строительство

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