Дворы и тротуары в Новых Химках приведут в порядок после встречи в формате выездной администрации

На встречу пришло более 100 местных жителей, желающих обсудить актуальные вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством, транспортной доступностью и социальной поддержкой.

«Выезжаем в микрорайоны каждую неделю. Задать вопросы можно не только представителям структурных подразделений администрации, но также обратиться напрямую к ресурсникам», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Так, Татьяна Хусаинова из дома № 5 на улице Родионова выразила озабоченность по поводу пешеходной дорожки с крутым уклоном, предложив оборудовать ее ступенями для большего удобства. Предложение жительницы рассмотрят в ближайшее время.

Виктория Зыбина, проживающая на улице Строителей, 3а, попросила привести в порядок придомовую территорию. Представители профильных служб уже взяли этот вопрос на контроль, и работы по благоустройству начнутся после завершения капремонта здания.

С начала года в Химках провели уже 11 выездных администраций в различных микрорайонах городского округа, благодаря которым приняли в работу более 300 обращений от жителей. Следующая встреча запланирована на 6 марта и пройдет в гимназии № 4 на улице Первомайской, 6 с 16:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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