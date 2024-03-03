03 марта 2024, 17:54

Дворы и тротуары в Новых Химках приведут в порядок после встречи в формате выездной администрации

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Новых Химках прошла очередная выездная встреча представителей местных управлений и городских служб с жителями района. Представители власти взяли на контроль обращения химчан по поводу уборки дворов, обустройства тротуара и многие другие.

На встречу пришло более 100 местных жителей, желающих обсудить актуальные вопросы, связанные с ЖКХ, благоустройством, транспортной доступностью и социальной поддержкой.

«Выезжаем в микрорайоны каждую неделю. Задать вопросы можно не только представителям структурных подразделений администрации, но также обратиться напрямую к ресурсникам», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Так, Татьяна Хусаинова из дома № 5 на улице Родионова выразила озабоченность по поводу пешеходной дорожки с крутым уклоном, предложив оборудовать ее ступенями для большего удобства. Предложение жительницы рассмотрят в ближайшее время.

Виктория Зыбина, проживающая на улице Строителей, 3а, попросила привести в порядок придомовую территорию. Представители профильных служб уже взяли этот вопрос на контроль, и работы по благоустройству начнутся после завершения капремонта здания.

С начала года в Химках провели уже 11 выездных администраций в различных микрорайонах городского округа, благодаря которым приняли в работу более 300 обращений от жителей. Следующая встреча запланирована на 6 марта и пройдет в гимназии № 4 на улице Первомайской, 6 с 16:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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03 марта 2024, 18:27
Мастер-класс по большому теннису прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В химкинской школе № 30 состоялся мастер-класс по большому теннису. В нем приняли участие ученики, их родители и учителя. Занятие прошли под руководством опытного тренера Надежды Федоровой.

Инструктор Надежда Федорова - неоднократный участник Всероссийских методических конференций, в том числе при участии президента федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Мероприятие стало частью всероссийского марафона «Сила России», направленного на спортивное развитие и объединение общества.

«Отрадно, что школа № 30 стала одним из центров замечательного всероссийского марафона. Такие проекты направлены не только на развитие спорта, но также и на сплоченность. На одной площадке и дети вместе с родителями и учителя», - рассказала депутат городского округа Татьяна Кавторева.

Марафон «Сила России», организованный при поддержке партии Единая Россия, предоставляет возможность участия в бесплатных спортивных занятиях по всей стране на более чем 1500 площадках. Для участия в этих мероприятиях можно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вышла в лидеры по количеству построенных школ.

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Спортсмены Химки
03 марта 2024, 18:23
Книги и канцелярию отправят из Химок для жителей Донбасса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках прошла благотворительная акция по сбору книг и канцелярских принадлежностей для жителей освобожденных территорий Донбасса. Инициативу возглавила депутат городского округа Химки, Галина Болотова, которая вместе с учениками школы № 1 собрала необходимые гуманитарные товары.

Школа активно участвует в сборе помощи бойцам спецоперации и жителям Донбасса. На этот раз, как отметила Галина Болотова, сконцентрировались на закупке тетрадей, школьных принадлежностей и книг. Весь собранный груз передадут в Красногорск председателю общества «Офицеры России», который занимается распределением помощи по нуждающимся школам.

По словам Марианны Поляковой, лидера движения общественной поддержки, с начала специальной военной операции в Химках собрали и отправили более 200 тонн гуманитарных грузов.

Для удобства желающих оказать помощь в Химках работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи, открытых при поддержке главы округа Дмитрия Волошина.

Один из них расположен на базе общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Пункты работают по будням с 9:00 до 18:00. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии: 7 (495) 793-50-55.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат оказывать всестороннюю помощь бойцам СВО и их семьям.

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Книги Школы Химки Донбасс
03 марта 2024, 18:04
Глава Лобни Анна Кротова согласовала с жителями Батарейной улицы уборку парковок от снега
Юлия Смагринская
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Глава Лобни Анна Кротова вместе с двумя заместителями провела обход территории в микрорайоне 3-й квартал. Совместно с жителями улицы Батарейная она осмотрела проблемные участки.

Жильцы просили уделить особое внимание уборке снега на парковочных площадках. Как заявила Кротова, для проведения уборки жители должны выбрать день и отогнать автомобили, чтобы освободить пространство для работы снегоуборочной техники.

По согласованию с жителями было решено провести уборку во вторник, 5 марта. Работы проведет управляющая компания «ВСК-Комфорт».

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Лобня
03 марта 2024, 16:16
Информационные табло помогут посетителям бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде узнать его историю
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство бульвара Кузнецова в Сергиевом Посаде завершили в 2021 году. Сейчас это место стало точкой притяжения для жителей и гостей Московской области, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Бульвар получил свое название не случайно. Оно связано с историей ВОВ и Великой Победы - в городе и его деревнях генералом В. И. Кузнецовым формировалась 1-я ударная армия.

В 2010 году там открыли памятник генералу В. И. Кузнецову и установили информационные стенды. Главные входы на территорию проходят через два мемориала: ротонды Кузнецова и ротонды Выпускников 1941 года.

На территории бульвара установлены скамейки, урны и современное освещение. Для удобства посетителей расположены информационные таблички, из которых они могут узнать много новых исторических фактов.

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Благоустройство Сергиев Посад

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