Движение на улицах Сергиева Посада ограничат 13 июля из-за марафона

Движение транспорта ограничат с 7:00 до 16:00 по маршруту забега. Это улицы Карла Маркса и Сергиевская, Зеленый переулок и проспект Красной Армии от Новоугличского шоссе до Ильинской.

Автобусные маршруты от автовокзала в сторону центра города проследуют по улице 1-й Ударной Армии, а маршрурты № 7, 30, 36, 37, 38 поедут в объезд, через микрорайон Звездочка.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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