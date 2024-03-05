Две детские площадки установят по просьбе жителей в микрорайоне Катюшки в Лобне

Анна Кротова пообещала, что оставшиеся после уборки сугробы в ближайшее время вывезут. За счет городского бюджета установят детскую площадку, и еще одну на свои средства смонтирует управляющая компания.

Кроме того, отвечающее за лифты предприятие получит строгое предупреждение, владельцев водоматов проверят, а в подвалах при необходимости установят дополнительные насосы для откачки воды.

Следующая встреча с жителями микрорайона Катюшки состоится уже в апреле.

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Встреча с жителями микрорайона Катюшки проходит не в первый раз. Ранее глава округа проводила здесь обход и выездной прием администрации в школе № 10. Часть вопросов удалось решить, но выполнить все наказы за месяц сложно, поэтому работа продолжается. Во встречах, помимо главы города, принимают участие руководители управляющей компании, транспортники, депутаты и специалисты ресурсоснабжающих организаций.

На этот раз жители обсудили с главой качество уборки снега, размещение детских площадок, законность установки автоматов по продаже воды, сырые подвалы и перебои в работе лифтов.