Два детских сада построят в подмосковном ЖК «Южная Битца» в 2024 году

Читайте нас в:

Отделочные работы в детском саду № 4 находятся на стадии укладки плитки и шпаклевки стен. Параллельно идет строительство дошкольного учреждения № 3 - уже завершены монолитные работы.

По словам директора по строительству Александра Гуля, ориентировочная дата завершения работ по строительству детского сада № 4 - июнь, а сад № 3 примет малышей в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».