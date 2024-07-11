Домик для уток и аэратор установили на Алексеевском пруду в Мытищах

Птиц на пруду водится много, и горожане уже предлагали идею построить жилище для пернатых. Домик станет местом отдыха для птиц, а аэратор очистит воду от зелени, обогатит водоем кислородом.

«Аэратор рассчитан на круглогодичную работу. Когда в нем нет необходимости, например, зимой, его можно отключить», - пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Кормить уток нужно специальной зерновой смесью. И по словам Артура Суворова, в будущем устройство с таким кормом на пруду появится.

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