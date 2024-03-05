Дом для переселенцев на улице Мира в Клину построят к июню 2024 года

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По словам руководителя проекта ООО АСГ «Технострой» Юрия Лупанова, на данный момент на объекте ведутся работы по устройству фасадов.

«Ведутся работы по отделке внутри здания, завершены работы по черновым отделочным работам в местах общего пользования. В комнатах приступили к шпаклевке стен и потолков», - рассказал Лупанов.

Квартиры сдадут уже с внутренней отделкой с установленными электроплитами.

В шаговой доступности у жителей нового дома будет благоустроенный парк культуры и отдыха «Сестрорецкий», поликлиника, детская школа искусств имени П. И. Чайковского, библиотеки.

Дом планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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