08 марта 2024, 13:49

Депутат Мособлдумы Черемисов сыграл в хоккей с любительскими командами в преддверии 8 Марта

https://t.me/cheremisov_mk/4316
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поучаствовал в товарищеском матче в составе команды хоккейного клуба «Гвардия МО» с любительскими командами «Луч» и ЖФК «Зеленовка». Спортсмены состязались на новой ледовой арене спортивного комплекса «Орион Технопул» в городском округе Балашиха.

Игру приурочили к Международному женскому дню.

По словам Марка Черемисова, очень важно оказывать поддержку тем видам спорта, в которых активное участие принимают женщины.

«ХК „Луч“ как раз занимается популяризацией любительского женского хоккея. В перспективе это принесет людям поколение новых спортсменов. ЖФК „Зеленовка“ - самые отважные девушки городского округа, они развивают дворовый спорт», - рассказал Черемисов.

Он поздравил спортсменок и пожелал им оставаться такими же прекрасными и никогда не сдаваться, как в хоккее, а девушки из хоккейного клуба «Луч», в свою очередь, подарили команде «Гвардия МО» памятный сувенир в виде шайбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Хоккей Депутаты Балашиха
08 марта 2024, 13:23
Подмосковных волонтеров наградили за работу на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Волонтеры Подмосковья получили благодарственные письма за работу на Всемирном фестивале молодежи, который прошел в Сочи. Добровольческий корпус Московской области представил 91 активист.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, дирекция фестиваля серьезно подошла к отбору волонтеров, которые прошли тестирование, интервью и обучение.

«На протяжении всего мероприятия они помогали журналистам, гостям с аккредитацией, подсказывали по вопросам питания, логистики и транспорта. Наши волонтеры справились со всеми трудностями и помогли сделать фестиваль незабываемым», - пояснила Швелидзе.

Напомним, что Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 регионов России. В Подмосковье приедут гости 32 стран: Габона, Демократической Республики Конго, Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Египта и других.

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Волонтеры Молодежь Фестивали
08 марта 2024, 12:47
Подмосковная делегация поучаствовала в закрытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
Дирекция Всемирного фестиваля молодежи
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Подмосковная делегация побывала на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В завершение праздника зрителям показали самые яркие моменты ВФМ и выступления иностранных гостей.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, самым трогательным моментом церемонии стала акция «Бессмертный полк», которая объединила молодежь со всего мира. Юноши и девушки из разных стран подняли портреты бойцов разных национальностей, сражавшихся против фашизма.

П словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, для ребят из Подмосковья фестиваль стал настоящим приключением.

«Молодежь Подмосковья поучаствовала в масштабном спортивном забеге, познакомилась с регионами, обменялась сувенирами с иностранными гостями, попробовала необычные традиционные блюда разных народов и многое другое», - пояснила Швелидзе.

Всемирный фестиваль молодежи, на который съехались более 20 тысяч молодых и активных участников из разных стран мира, проходил в Сочи с 1 по 7 марта.

Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 регионов России. Подмосковье примет гостей из 32 стран: Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Габона, Демократической Республики Конго, Египта и других.

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Молодежь Фестивали
08 марта 2024, 12:15
Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта
источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Заместитель председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта. Он отметил, что этот весенний праздник традиционно отмечается с особой теплотой.

«Каждая женщина - символ красоты, источник силы и вдохновения. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью, в доме расцветают цветы, а в жизни будет как можно больше светлых и радостных дней», - пожелал дамам Мурашов.

Он добавил, что этот праздник олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.

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8 Марта
08 марта 2024, 11:03
«Мы рядом с семьями бойцов». Воробьев поздравил с 8 Марта жену и дочерей участника СВО
Александра Степанова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей Героя России, участника спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба главы Подмосковья.

«Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке. Хочу, чтобы вы знали: и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов, готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Командир мотострелкового подразделения служит в зоне СВО с первого дня. Не раз он с риском для жизни спасал сослуживцев на поле боя. Был три раза контужен, но не допускал мысли оставить службу. Во время одной из контратак под его командованием удалось уничтожить более 200 единиц техники противника.

А дома мужчину ждет любящая семья. Одна дочь - студентка РУДН, вторая - школьница, занимающаяся волейболом.

Он отметил, что решил лично поздравить семью героя и выразить ей слова поддержки, а также выслушать вопросы и узнать, чем можно помочь.

Несмотря на занятость, командир при первой возможности шлет весточку домой, поздравляет близких со всеми праздниками, а порой даже присылает цветы.

Супруга военного призналась, что он самый заботливый, самый дорогой для нее человек. Пример их взаимной любви и поддержки вдохновляет детей.

«Мы очень гордимся и знаем, что он в любой момент поддержит нас. Даже вот сейчас, когда он там, в самой гуще боевых действий, он все равно помогает нам, всегда на связи, старается успокоить. <…> Когда ты видишь, как мама отдает себя всю, поддерживая его, переживая, молясь, чтобы все было прекрасно и хорошо, понимаешь, что вот таким человеком хочешь стать, вот такую семью создать», - поделилась старшая дочь бойца.

В свободное время жена Героя России занимается волонтерством. Вместе с другими родственниками участников СВО и просто неравнодушными жителями она изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет теплые вещи для защитников на передовой.

Супруга бойца пожелала сил и терпения всем женам военнослужащих, призвала их любить и поддерживать мужей и встретить их с победой.

Праздники Семья Андрей Воробьев 8 Марта

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