Депутат Мособлдумы Черемисов сыграл в хоккей с любительскими командами в преддверии 8 Марта

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Подмосковная делегация побывала на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В завершение праздника зрителям показали самые яркие моменты ВФМ и выступления иностранных гостей.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, самым трогательным моментом церемонии стала акция «Бессмертный полк», которая объединила молодежь со всего мира. Юноши и девушки из разных стран подняли портреты бойцов разных национальностей, сражавшихся против фашизма.

П словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, для ребят из Подмосковья фестиваль стал настоящим приключением.

«Молодежь Подмосковья поучаствовала в масштабном спортивном забеге, познакомилась с регионами, обменялась сувенирами с иностранными гостями, попробовала необычные традиционные блюда разных народов и многое другое», - пояснила Швелидзе.

Всемирный фестиваль молодежи, на который съехались более 20 тысяч молодых и активных участников из разных стран мира, проходил в Сочи с 1 по 7 марта.

Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта. Участники посетят 30 регионов России. Подмосковье примет гостей из 32 стран: Алжира, Аргентины, Армении, Бразилии, Габона, Демократической Республики Конго, Египта и других.

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