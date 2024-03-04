Депутат из Химок Федоров собрал подписи в НИКИ детства за установку мемориала бойцам СВО

Читайте нас в:

Федоров сообщил врачам об инициированном им сборе подписей за установку мемориала, посвященному подвигу участников специальной военной операции.

«Бойцы, находящиеся на передовой, ежедневно проявляют героизм и самоотверженность. Я считаю, что наша задача - поддерживать и сохранять память. Этот памятник станет символом благодарности и уважения к тем, кто вносит свой вклад в обеспечение нашей безопасности», - подчеркнул Федоров.

Политик выразил благодарность докторам НИКИ детства за подписи под коллективным обращением в поддержку идеи возведения мемориала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».