04 марта 2024, 23:09

Депутат из Химок Федоров собрал подписи в НИКИ детства за установку мемориала бойцам СВО

ники детства
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Муниципальный депутат городского округа Химки Алексей Федоров провел встречу с врачами НИКИ детства в санаторном отделении Института, которое открылось после масштабной реконструкции. Он рассказал о поддержке химчан, которые находятся в зоне СВО.

Федоров сообщил врачам об инициированном им сборе подписей за установку мемориала, посвященному подвигу участников специальной военной операции.

«Бойцы, находящиеся на передовой, ежедневно проявляют героизм и самоотверженность. Я считаю, что наша задача - поддерживать и сохранять память. Этот памятник станет символом благодарности и уважения к тем, кто вносит свой вклад в обеспечение нашей безопасности», - подчеркнул Федоров.

Политик выразил благодарность докторам НИКИ детства за подписи под коллективным обращением в поддержку идеи возведения мемориала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Химки Врачи
04 марта 2024, 23:51
Донорский светофор подмосковного Центра крови на прошедшей неделе снова стал «зеленым»
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Московский областной центр крови опубликовал еженедельный актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели цвет по-прежнему остается зеленым.

Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов поблагодарил всех тех, кто регулярно сдает кровь для нуждающихся.

«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в „изменение“ цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело - помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», - подчеркнул Марнов.

Он напомнил, что в Подмосковье работают обособленные подразделения центра крови. Каждый желающий может сдать кровь в Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске и в Щелкове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры
04 марта 2024, 23:42
Подмосковные спортсменки выиграли две золотые медали на соревнованиях по велокроссу в Краснодарском крае
Федерация велоспорта России
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Спортсменки из Подмосковья завоевали две золотые медали на международных и всероссийских соревнованиях по велокроссу. Старты проходили с 1 по 3 марта в поселке Псебай Краснодарского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, победительницами турнира стали Александра Ушакова среди женщин и Александра Белова, выигравшая «золото» у конкуренток среди девушек 13-14 лет.

Прошедшие старты стали заключительными соревнованиями сезона велокросса 2023-2024, а 15 марта спортсменам предстоит сразиться на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях в Архипо-Осиповке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
04 марта 2024, 22:51
Глава Жуковского Аубакиров рассказал жителям округа о ходе строительства новой школы
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Очередная встреча главы городского округа Жуковский Бориса Аубакирова с жителями прошла в школе № 7. Главной темой обсуждения стал вопрос строительства новой школы в Пятом микрорайоне.

Жители интересовались, какое количество мест будет в новой школе и задавали вопросы об обучении во вторую смену. Также многие собравшиеся хотели выяснить, как будет проходить запись в школу в связи с изменением «прикрепленных» адресов.

На вопросы горожан отвечали Борис Аубакиров, а также его заместители - начальник управления образования Ольга Алферова и Алла Дунаевич. Они рассказали, что строительство новой школы планируется завершить к новому учебному году, а это обеспечит еще 400 мест для школьников.

Изменилась и схема закрепления домов микрорайона за образовательными учреждениями. Однако, учащимся 10-й школы, родители которых не захотят, чтобы их дети продолжили учиться в новой школе, предоставят места в близлежащих образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Жуковский
04 марта 2024, 22:27
Ученики школьного лесничества Можайского округа сделали «холодильник» для саженцев
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Ученики школьного лесничества «Борисовская СОШ» Можайского городского округа готовятся высадить новые растения в созданном ими в прошлом году мини-питомнике. Ребята планируют в этом году поработать над разнообразием древесных и кустарниковых пород.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, ученики обустроили специальный «холодильник» - снежную кучу, которая позволит сохранить саженцы в состоянии покоя. Это необходимое условие для удачной весенней посадки в другой грунт.

«Холодильник» в Борисовском лесничестве уже готов к хранению сеянцев, черенков и семян. Ребята ждут наступления весны, чтобы поскорее приступить к работе в своем мини-питомнике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Можайск

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