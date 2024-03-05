Депутат Денис Перепелицын поздравил семьи участников СВО в Мытищах с 8 Марта
Семьи военнослужащих спецоперации из Мытищ получили поздравления в честь Международного женского дня. Женщин лично поздравил депутат Московской областной думы Денис Перепелицын.
В ходе встречи обсудили различные темы, начиная от мер социальной поддержки и заканчивая вопросами трудоустройства. Денис Перепелицын также выразил слова поздравлений и пожеланий от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева. Депутат выразил благодарность всем женщинам и вручил им букеты цветов.
На встрече присутствовали руководитель фракции партии «Единая Россия» в совете депутатов Мытищ Юрий Гончарук и атаман мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.
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