День труда Подмосковья отметили в Павловском Посаде

Работники «Мособлпожспаса» достали кошку, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного жилого дома в Сергиевом Посаде. За помощью к спасателям обратились местные жители, которые услышали жалобные крики животного.

По словам заместителя начальника поста 233-й пожарно-спасательной части Сергея Шумова, жильцы одной из квартир обнаружили доносящийся из ванной странный шорох. Они догадались, что в вентиляции застряла бездомная кошка. Достать животное самостоятельно не получилось, и тогда они позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

«Прибыв по указанному адресу, спасатели попытались подобраться к кошке из соседних квартир и подвала, но безуспешно. Тогда работники подразделения, получив согласие собственников жилья, с помощью специальных инструментов сделали отверстие в стене ванной комнаты и осторожно вытащили пленницу из шахты. Животное оказалось ослабленным, и специалисты отвезли его в ветеринарную клинику», - рассказал Шумов.

Он добавил, что неравнодушные жильцы дома решили оставить спасенную кошку у себя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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