День труда Подмосковья отметили в Павловском Посаде
В Павловском Посаде отметили День труда. На мероприятии встерлись представители трудовых династий, профессионалы промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы, а также ветераны труда и предприниматели.
Среди присутствующих были педагоги, рабочие, инженеры, чьи семьи посвятили свою жизнь служению городу, некоторые из них могут похвастаться общим стажем работы до 150 лет. В ходе мероприятия вручили 94 награды наиболее выдающимся работникам.
Празднование Дня труда продолжилось концертной программой, которая позволила всем присутствующим на время отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир искусства и музыки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.
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