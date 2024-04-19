19 апреля 2024, 23:08

День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 20 апреля

Министерство образования Московской области
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Единый день открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье». Школьники смогут познакомится с учебным учреждением 20 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущим студентам и их родителям расскажут о правилах приема в колледж, об инновационных программах обучения, познакомят с материально-технической базой, а также абитуриенты встретятся с руководством и педагогами учебного заведения.

Для ребят пройдут интересные мастер-классы: «Спасательные работы», «Сестринское дело», «Поварское дело», «Карвинг», «Пекарня», «Виртуальная окраска автомобиля и многие другие.

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Клин Химки Школьники Студенты
19 апреля 2024, 23:17
Фестиваль талантов «Лобненский Олимп» прошел в Лобне
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В городском округе Лобня, в школе № 2, состоялся IX городской конкурс «Лобненский Олимп». Молодые таланты продемонстрировали свои навыки в различных творческих направлениях, включая чтение стихов, танцы и пение.

Организаторы мероприятия отметили, что это не столько конкурс, сколько фестиваль. Участвуя в нем, школьники могут открыть для себя новые горизонты творчества и, возможно, для кого-то это станет первым шагом к большим достижениям.

Конкурс юных талантов среди учащихся школ города проводится уже в девятый раз, и с каждым годом собирает все большее число талантливых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня конкурсы
19 апреля 2024, 23:07
Летную школу для детей и подростков открыли в Лыткарине
Unsplash
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В Лыткарине открыли летную школу для детей и подростков, где они будут развивать знания в области авиации. Официальное открытие прошло на базе отделения профильного авиационного направления «Юнармии» — дома «Юнавиа».

Этот центр военно-патриотического воспитания и профессионального ориентирования расположен в местном доме детского творчества. Здесь дети и подростки с возрастом от 12 лет смогут изучать профессии, связанные с авиацией.

Идея создания центра зародилась в Лыткарине еще в 2012 году. За 12 лет работы клуба через него прошли более 150 детей, многие из которых выбрали авиацию в качестве своего будущего. Одной из особенностей «Юнавии» является не только теоретическая подготовка, но и практические занятия. После освоения необходимых знаний ученики уже могут подняться в воздух на сверхлегких самолетах.

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Дети Лыткарино
19 апреля 2024, 23:06
Реконструкция участка на Северном обходе началась в Лобне
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Строительные работы по реконструкции участка Краснополянского шоссе, расположенного у въезда к Рогачевскому шоссе, начались на Северном обходе Лобни. Этот проект создаст дополнительное соединение между западными и южными районами Лобни и Дмитровским шоссе.

Реконструкция позволит перераспределить городские транспортные потоки и снизить нагрузку на Краснополянское шоссе.

Глава Лобни Анна Кротова подчеркнула значимость проекта Северного обхода для жителей Лобни, отметив его роль в решении проблемы транспортных заторов в городе. Она рассказала, что во время работы в Минтрансе лично участвовала в подготовке и реализации этого проекта и теперь с нетерпением ждет его завершения вместе с жителями города.

Кроме того, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры планирует строительство новых дорог от Северного обхода к микрорайону Восточный и улице Гагарина, где начнется реконструкция в июне 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Лобня Дороги Ремонтные работы
19 апреля 2024, 23:01
Лучших представителей профессий наградили в Воскресенске
Unsplash
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В День труда Московской области в Воскресенске отметили лучших из лучших производителей. Представители разных профессий представили широкий ассортимент товаров — от фермерских сыров ручной работы и праздничных караваев до минеральных удобрений и строительных материалов.

На выставке-ярмарке местных производителей гости могли не только ознакомиться с продукцией, но и приобрести понравившиеся изделия.

Различные специалисты, начиная от водителей и начальников участков до мастеров и директоров, отметили за их труд. Лучшим работникам вручили областные награды, благодарственные письма и почетные грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Воскресенск

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