«Цветочный патруль». ГИБДД Подмосковья поздравила женщин с 8 Марта
Главный госинспектор безопасности дорожного движения Подмосковья генерал-майор полиции Виктор Кузнецов поздравил женщин с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В этот весенний праздник представительницам прекрасного пола пожелали только самых ярких эмоций, любви и нежности. Сотрудники ГИБДД 8 Марта дарят автомобилисткам праздничное настроение и букеты цветов.
«Наш „цветочный патруль“ проходит по всей Московской области. С праздником, дорогие дамы!» - сказал Кузнецов.
По случаю праздника к жительницам Подмосковья обратился заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов. Он пожелал представительницам прекрасного пола как можно больше светлых и радостных дней.