Чемпионат по поло на снегу пройдет в Дмитрове

Зимнее поло - это увлекательное шоу для зрителей и экстремальное испытание для спортсменов. В каждой команде по три игрока, мяч вместо белого - оранжевый. Специальная амуниция есть и у лошадей - подковы с длинными шипами и резиновой прослойкой, чтобы не морозить копыта.

Игры пройдут с участием спортивного комментатора, так что у гостей будет возможность ознакомиться с правилами непосредственно на турнире. Кроме того, все желающие смогут записаться на пробное занятие в клубе.

Отметим, что Московский Поло клуб считается родиной этого вида спорта в современной России.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».