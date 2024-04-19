Чемпионат по карате-до сито-рю стартовал в Лобне 19 апреля
Чемпионат России по карате-до сито-рю стартовал 19 апреля в Лобне. Соревнования продлятся до 21 апреля.
Участники турнира продемонстрируют судьям отработку боевых движений и стоек – ката и проведут спарринги со своими соперниками – кумите.
На татами в ката выходят спортсмены с 16-ти, в кумите - с 18-ти лет.
Первенство России по карате-до сито-рю начнется 20 апреля.
Победители получат дипломы, медали, кубки и звание чемпиона России по ката и кумите.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».