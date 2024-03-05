Центру социального обслуживания в Серебряных Прудах исполнилось 25 лет

Специалисты центра занимаются с детьми-инвалидами и помогают пожилым. На базе центра реализуется губернаторский проект «Активное долголетие» и открыт стационар для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы работаем в тесном тандеме с данной организацией. Все, что касается социальной защиты населения, - это очень важно, очень нужно», - отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В центре работают почти 300 человек: соцработники, логопеды, дефектологи, массажисты. На празднике по случаю Дня рождения центра лучшие специалисты и ветераны социальной службы получили почетные грамоты и памятные подарки.

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