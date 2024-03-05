Центральный парк в Лыткарине стал самым популярным за неделю в небольших городах Подмосковья

Как рассказали в ведомстве, еще 11 тысяч человек посетили городской парк Павловского Посада, пять тысяч - парк Луховиц, четыре тысячи - парк Каширы и три тысячи - парк Победы в Талдоме.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Всего на минувшей неделе в парках и лесопарках Подмосковья побывали 1,2 миллиона человек. Это на 396 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

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