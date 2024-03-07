Центр содействия строительству в Подмосковье принял заявки по 101 проекту за февраль

Один из объектов, получивших разрешение на ввод, - завод по производству металлоконструкций в Солнечногорске. Инвестиции в проект составили миллиард рублей, а его реализация позволила создать в округе 300 рабочих мест.

При поддержке ЦСС некоторые застройщики коммерческих и социальных объектов получили разрешение на строительство с первого раза и в максимально короткие сроки.

По словам министра правительства Московской области по государственному надзору в сфере строительства Артура Гарибяна, персональные менеджеры ЦСС помогли приступить к реализации еще одного важного объекта - ФОКа «ОКА» в Коломне. В новом спортобъекте уже в следующем году без отрыва от лечения и реабилитации смогут тренироваться спортивные сборные России.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте или по телефону: 8 (498) 602-00-00.

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