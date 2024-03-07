07 марта 2024, 11:25

Центр содействия строительству в Подмосковье принял заявки по 101 проекту за февраль

Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости

Главгосстройнадзор Подмосковья при помощи ЦСС в феврале 2024 года выдал 101 разрешение на ввод в эксплуатацию зданий, общая площадь которых превысила 258 тысяч квадратных метров. В числе объектов — ФОКи, индустриальные парки и заводы.

Один из объектов, получивших разрешение на ввод, - завод по производству металлоконструкций в Солнечногорске. Инвестиции в проект составили миллиард рублей, а его реализация позволила создать в округе 300 рабочих мест.

При поддержке ЦСС некоторые застройщики коммерческих и социальных объектов получили разрешение на строительство с первого раза и в максимально короткие сроки.

По словам министра правительства Московской области по государственному надзору в сфере строительства Артура Гарибяна, персональные менеджеры ЦСС помогли приступить к реализации еще одного важного объекта - ФОКа «ОКА» в Коломне. В новом спортобъекте уже в следующем году без отрыва от лечения и реабилитации смогут тренироваться спортивные сборные России.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте или по телефону: 8 (498) 602-00-00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
07 марта 2024, 12:08
Участники из Лобни выиграли 5 золотых медалей на турнире для начинающих каратистов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Турнир по карате для начинающих спортсменов «Первые шаги» прошел в Подмосковье. Участники из Лобни выиграли 18 медалей разного достоинства.

Юные каратисты из Лобни завоевали пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

«В нашем соревновании могут выступить как юные, так и опытные каратисты. Но, как правило, для последних турниров проводится достаточно, а новички могут проверить свои силы практически только на „Первых шагах“», - отметили организаторы турнира «Первые шаги».

Напомним, на Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» лобненские каратисты получили 29 медалей, в том числе 12 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
07 марта 2024, 11:55
Церемония вручения паспортов подросткам прошла в Солнечногорске в преддверии 8 Марта
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Восемь девушек, которым исполнилось 14 лет, вручили первые паспорта в Солнечногорске. Торжественная церемония прошла в Доме культуры «Выстрел» преддверии 8 Марта.

Гостями мероприятия стали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай, председатель совета депутатов Марина Веремеенко, старший лейтенант полиции Кристина Трофимова, а также представители центра «Мои документы».

«Получение паспорта - это большая честь и ответственность. Получение документа, удостоверяющего личность, дает широкие права, но вместе с ними накладывает и немалые обязанности. И долг каждого из нас - достойно нести по жизни звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства. Мне бы очень хотелось, чтобы наши юные жители стали настоящими патриотами, которые любят свою страну, свою малую родину, свой народ», - отметил Александр Мамлай.

Девушкам вручили паспорта и поздравили с предстоящим Международным женским днем.

Напомним, что 8 Марта вход и прокат на катках в парках Подмосковья будет бесплатным для всех посетительниц.

Акция министерства благоустройства охватит 33 катка в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Солнечногорск Школьники 8 Марта
07 марта 2024, 11:45
Посетительниц парков Подмосковья угостят чаем и баранками 8 марта
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Посетительниц подмосковных парков угостят горячим чаем из самовара и баранками в Международный женский день. В честь праздника также пройдут концерты и мастер-классы.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в парках пройдут праздничные мероприятия. Каждая женщина получит поздравления и угощения.

Кроме того, гости смогут перекусить в заведениях общепита. Так, в Сергиевом Посаде на территории парка «Скитские пруды» работают фудтраки с хот-догами и выпечкой, а также кафе «Панорама» с разнообразным меню завтроков, обедов и ужинов.

В этот день в красногорском детском городке «Сказочный» и парке «Ивановские пруды» пройдет ярмарка мастеров.

Для посетителей также пройдут концерты, мастер-классы и другие развлечения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники 8 Марта
07 марта 2024, 11:44
Подмосковье выиграло золото и бронзу на международном турнире по тхэквондо
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные спортсмены приняли участие в международных отборочных соревнованиях по тхэквондо Bulgaria open 2024, завоевав золото и бронзу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Идар Багов стал победителем в весовой категории до 58 килограммов. В финале он одолел представителя Греции Димитрополоуса Константиноса. ​Среди девушек бронзовую награду в весовой категории до 46 килограммов завоевала Милана Бекулова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме