06 марта 2024, 20:14

Центр муковисцидоза открылся в филиале МОНИКИ в Реутове

Медиасток.рф
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Центр муковисцидоза открылся в филиале МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского в Реутове. Жители Подмосковья могут получить консультацию врачей и лечение бесплатно по полису ОМС.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, муковисцидоз - это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается работа экзокринных желез - слюнных, слизистых, предстательной, молочных и других.

По словам заместителя директора МОНИКИ Наталии Литвиновой, без своевременной диагностики и лечения болезнь будет протекать очень тяжело, зачастую с плохим прогнозом.

«Мы открыли Центр муковисцидоза в нашем филиале в Реутове, где пациенты смогут получить консультацию врача и амбулаторное лечение. Здесь есть необходимое медицинское оборудование», - рассказала Литвинова.

Центр принимает пациентов старше 18 лет по направлению лечащего врача из поликлиники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Реутов
06 марта 2024, 20:24
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 6 марта оценили в шесть баллов
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области в среду вечером, 6 марта, составляет шесть баллов. Автомобили стоят в пробке на Ленинградском шоссе.

Кроме того, как сообщили в Минтрансе Подмосковья, заторы зафиксировали на Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Щелковском и Ярославском шоссе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными, не совершать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
06 марта 2024, 19:48
Годовщину образования Управления ФСБ по Москве и Московской области отметили в Химках
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Годовщину образования Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области отметили в Химках. Поздравил сотрудников со 106-летием ведомства и рассказал о своей службе химчанин, самый старший ветеран УФСБ Иван Никитович Кривошеев.

Иван Никитович прошел всю Великую Отечественную войну. Командовал противотанковым орудием в звании старшего сержанта, был артиллеристом, а в мае 1945 года пошел на службу в КГБ на железнодорожном транспорте. Вышел в отставку в звании подполковника. Сейчас ветеран охотно делится опытом с молодыми сотрудниками.

«Во-первых, надо было иметь предельную ясность, за что ты взялся, и знать людей, с которыми работаешь. Конечно же, быть огромным патриотом Родины и брать ответственность за свою работу, за дело, которое было поручено», - рассказал Иван Никитович Кривошеев.

Управление ФСБ работает в координации со многими другими ведомствами, выстраивая целую цепочку мер от профилактических до оперативных по выявлению потенциальных угроз государственной безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
06 марта 2024, 19:18
Зампред Мособлдумы Чистюхин поздравил женщин с 8 Марта
Аппарат СРЗП в Московской областной думе
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Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта. Он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, любви и вдохновения для всех начинаний.

«Вы олицетворение доброты, домашнего уюта и жизненного начала. Любите и будьте всегда любимы! Вы, женщины, делаете мир ярче, прекраснее и наполняете нашу жизнь смыслом. С праздником весны, наши дорогие!» - поздравил жительниц Московской области Чистюхин.

Также он пожелал, чтобы все женские желания сбывались, а в семьях царили взаимопонимание и счастье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты 8 Марта
06 марта 2024, 19:05
Обновленную газораспределительную станцию ввели в эксплуатацию в Монине
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Газораспределительную станцию «Монино» ввели в эксплуатацию в городском округе Щелково. На торжественном запуске присутствовал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, в первой половине 2024 года планируется запустить еще газораспределительные станции «Дубна» и «Дмитров-2».

«Благодаря совместной с Газпромом работе Московская область занимает сегодня лидирующие позиции в вопросах газификации населения среди других субъектов Российской Федерации, в том числе по президентскому проекту социальной газификации», - рассказал Хромушин.

Новая ГРС работает исключительно на отечественном оборудовании, которое охватывает весь цикл контроля технологического процесса: от очистки и подогрева до редуцирования и учета газа.

Как отметил начальник филиала «Московское ЛПУМГ» Александр Касьяненко, работы шли с опережением графика.

«Благодаря запуску этих ГРС мы сможем подать дополнительные объемы для промышленных потребителей, жилищно-бытовых хозяйств и населения, учреждений социально-образовательной сферы», - пояснил Касьяненко.

Обновленная станция позволит подключить новых потребителей из городских округов Щелково и Лосино-Петровского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Строительство Щелково

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