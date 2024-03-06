Центр муковисцидоза открылся в филиале МОНИКИ в Реутове

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Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, муковисцидоз - это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается работа экзокринных желез - слюнных, слизистых, предстательной, молочных и других.

По словам заместителя директора МОНИКИ Наталии Литвиновой, без своевременной диагностики и лечения болезнь будет протекать очень тяжело, зачастую с плохим прогнозом.

«Мы открыли Центр муковисцидоза в нашем филиале в Реутове, где пациенты смогут получить консультацию врача и амбулаторное лечение. Здесь есть необходимое медицинское оборудование», - рассказала Литвинова.

Центр принимает пациентов старше 18 лет по направлению лечащего врача из поликлиники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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