Центр муковисцидоза открылии в филиале МОНИКИ в Реутове

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, при муковисцидозе нарушается работа слюнных, слизистых, предстательной, молочных и других желез. Болезнь сказывается на дыхательной и репродуктивной системе, а также ЖКТ.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, благодаря открытию центра жители восточной части региона смогут без проблем получить лечение и консультацию врача.

«Муковисцидоз является одним из распространенных орфанных заболеваний. Поэтому мы расширяем возможности оказания медицинской помощи по данному профилю. Раньше взрослые пациенты с муковисцидозом обращались только в головное учреждение - в МОНИКИ, который находится в Москве», - сказала она.

В центре будут оказывать помощь пациентам старше 18 лет. Лечение будут проводить бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача.

Без своевременной диагностики и правильной медицинской помощи болезнь будет протекать тяжело и, скорее всего, иметь плохой прогноз. Мы открыли Центр муковисцидоза в нашем филиале в Реутове, где пациенты смогут получить консультацию врача и амбулаторное лечение. Здесь есть необходимое медицинское оборудование», - добавила заместитель директора МОНИКИ Наталия Литвинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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