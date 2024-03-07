07 марта 2024, 20:55

ЦБ сообщил об уменьшении числа компаний с признаками финансовых пирамид в Подмосковье

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Количество компаний с признаками финансовой пирамиды сократилось Московском регионе в 2023 году. Всего выявлено 18 таких организаций, пять из них обнаружили в Подмосковье.

Как рассказали в Главном управлении безопасности Московской области, в прошлом году в регионе выявили 232 мошеннические организации, что оказалось на девять процентов больше, чем в 2022 году. Большинство из них - «черные кредиторы».

В Подмосковье «черных кредиторов» оказалось 51. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 18%.

В ведомстве посоветовали: прежде чем проводить финансовые операции с какой-либо организацией, нужно проверить ее статус на официальном сайте Банка России и убедиться, что она не включена в список подозрительных компаний.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество Деньги
07 марта 2024, 20:22
Игорь Брынцалов подвел итоги работы на встрече с предпринимателями в Подмосковье
Пресс-служба Мособлдумы
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Мособлдумы, депутат по Балашихинскому избирательному округу Игорь Брынцалов подвел итоги своей депутатской деятельности в округе за 2023 год на встрече с подмосковными предпринимателями. Он поблагодарил представителей бизнес-сообщества за их вклад в развитие Балашихи.

Он напомнил слова президента, адресованные Федеральному собранию о том, что запас прочности нашей экономики достаточный, чтобы чувствовать себя уверенно и идти вперед. Брынцалов отметил, что слова лидера страны находят отражение в национальных проектах. Отдельно депутат остановился на «Экономике данных».

«Стоит задача - к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В ближайшие шесть лет, по решению президента, на реализацию нового нацпроекта будет направлено не менее 700 миллиардов рублей», - сказал спикер регионального парламента.

Игорь Брынцалов подвел итоги работы в сфере поддержки военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Он рассказал, что предприятия Балашихи совместно с жителями и общественными организациями передали более 500 тонн гуманитарной помощи и поблагодарил всех за помощь.

Депутат также заявил, что Мособлдума за прошлый год приняла более 270 законов и работала над формированием регионального бюджета на 2024 год.

«Впервые его доходы выше одного триллиона рублей. Расходы также - более одного триллиона рублей. У нас увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать. Только на госпрограмму „Предпринимательство“ выделено 18 миллиардов рублей», -пояснил Брынцалов.

Бизнес получил существенную поддержку по итогам прошлого года.

«Мы расширили до 29 перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения. Продлили и расширили действие налоговых льгот для бизнеса. Ими пользуются порядка полутора тысяч организаций», - пояснил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов сообщил, что Балашиха пользуется существующими мерами поддержки. В город привлекаются инвесторы и открываются новые предприятия. Уже удалось создать 12 тысяч рабочих мест, а сумма инвестиционных средств составила 80 миллиардов рублей.

Спикер регионального парламента рассказал также, каких успехов удалось добиться в сферах культуры, здравоохранения и благоустройства. Он привел в пример открывшееся отделение детской школы искусств № 1 на улице Яганова. Также в прошлом году начался капитальный ремонт стадиона «Орион», а в зоне отдыха «Пехорка-лес» реконструировали футбольное поле.

На менее обширные планы и на 2024 год. По словам Игоря Брынцалова, планируется отремонтировать Гимназию № 1, детский сад № 26 «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный, а в новом учебном году в жилищном комплексе «Пехра» открыть школу на полторы тысячи мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Балашиха
07 марта 2024, 19:05
Спортсменки из Егорьевска представят Подмосковье на Первенстве России по гандболу в Астрахани
Читайте нас в: Google Новости
Женская сборная представит Подмосковье на полуфинале Первенства России по гандболу в Астрахани. В команду вошли лучшие гандболистки из Наро-Фоминска, Егорьевска и Протвино.

Как рассказал тренер сборной спортивной школы «Лидер» Валерий Белоконь, в прошлом году на Первенстве России играли две команды, а в этом уже четыре.

«Уже попали в финал девочки 2011 года рождения и мальчики 2010 года рождения. А сейчас отправились на полуфинал Первенства России девочки 14 лет и мальчики 15 лет. Надеемся, что все пройдут в финал. А там как бог даст!» - рассказал Белоконь.

Готовилась спортсмены сборной Подмосковья на базе Дворца спорта «Егорьевск» под руководством тренеров Валерия и Маргариты Белоконь.

«2023 год для егорьевских спортсменов принес колоссальные результаты. Мальчики 13-14 лет стали чемпионами России. Девочки того же возраста стали бронзовыми призерами. Наши пять команд - и девочки, и мальчики стали чемпионами Московской области», - добавил Белоконь.

Он пожелал ребятам победить и пройти в финал соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Спортсмены Протвино
07 марта 2024, 18:46
Новый филиал клуба «Активное долголетие» открыли в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
В торговом центре «Июнь» состоялось торжественное открытие долгожданного пространства для участников клуба «Активное долголетие». Мероприятие прошло при участии главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой.

В настоящее время в клуб входит более восьми тысяч жителей Мытищ старшего поколения. Здесь они могут не только пообщаться со сверстниками, выпить чашечку чая и посмотреть кино, но также научиться работать с электронными документами, получить помощь в подаче документов и развить свои творческие способности.

«Желаем, чтобы в новом помещении всегда царила атмосфера позитива, чтобы каждый посетитель нашел здесь что-то по душе и завел новые знакомства. И, конечно же, чтобы на лицах у всех всегда были улыбки. В преддверии Международного женского дня хочу поздравить участниц клуба с наступающим 8 Марта», - поздравила гостей открытия глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В новом помещении уже открыты художественные и рукодельные студии, проводятся занятия по фитнесу и гимнастике. В планах - запуск театральных, вокальных и танцевальных студий.

Проект «Активное долголетие» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Активное долголетие
07 марта 2024, 18:43
Юлия Купецкая поздравила жительниц Мытищи с наступающим 8 Марта со сцены дома культуры «Яуза»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В Доме культуры «Яуза» города Мытищи состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Глава городского округа Юлия Купецкая поздравила дам с этим весенним праздником.

В этот день на сцене прозвучали теплые слова благодарности и поздравления для всех женщин, подчеркивающие их значимость и вклад в сохранение традиционных семейных ценностей. Как напомнила глава городского округа, ценить свои семьи особенно актуально на фоне объявления 2024 года Годом семьи по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Желаю, чтобы милых дам осыпали комплиментами не только 8 Марта, но и круглый год. Ведь женщина - это начало всего, это доброта, нежность, ласка. Именно она может спасти мир от зла и горя своим умением искренне любить и заботиться», - сказала глава Мытищ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Семья Женщины 8 Марта

Новости по теме