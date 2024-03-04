«Большие перспективы». Финал «Игр будущего» прошел в Казани

Во время соревнований команды из 107 стран демонстрировали свое мастерство в фиджитал- дисциплинах - хоккею, футболу, ММА, лазертагу или скейтборду. Это спортивное противостояние, где каждый зритель найдет что-то свое: кому-то интересно следить за спортсменами на поле, а кому-то за игроками, сидящими с джойстиками в руках.

Турниры оказались настолько увлекательными, что некоторые спортсмены проявили интерес к новому для себя направлению.

«Из командных я бы выбрал фиджитал хоккей, было бы интересно. Коньки и лед для меня не чужды, а во-вторых из командных игр на приставках хоккей нравился», - прокомментировал фигурист, заслуженный мастер спорта России Александр Энберт.

На площадке зрителей было несколько тысяч, а в онлайне за соревнованиями следили миллионы. Как итог, перспективы у «Игр будущего» огромные. Россия заложила базу для невероятно мощного мирового движения в новой для всех области и готова поддержать рост и развитие этого проекта в любой точке мира.

«Очень много в истории нашей страны было тенденций и открытий, которые мы дарили миру. Я считаю, что это тоже открытие, и мы не собираемся его держать внутри страны, тем более в современном мире невозможно ничего держать в закрытом формате», - подчеркнул министр спорта России Олег Матыцин.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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