20 апреля 2024, 11:54

Более тысячи дошкольников сдадут нормы ГТО в Люберцах

Unsplash
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До конца учебного года более 1000 детей из детских садов округа получат золотые, серебряные и бронзовые знаки ГТО. К программе присоединилось 51 дошкольное учреждение округа, и уже более 400 детей успешно выполнили нормативы.

В рамках программы «В школу с ГТО» дети выполняют шесть нормативов, включая наклоны вперед на гимнастической скамье, прыжок с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, шестиминутный и челночный бег, а также забег на дистанцию 10 метров.

Все участники программы получат специальные именные сертификаты, а знаки трех ступеней наградят в торжественной обстановке в День знаний - 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Люберцы
20 апреля 2024, 11:56
Фестиваль по боулингу среди инвалидов прошел в Подольске
Unsplash
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В Подольске прошел фестиваль по игре в боулинг для людей с ограниченными возможностями. В нем участвовали жители четырех округов Подмосковья.

На фестиваль приехали команды из Волоколамска, Домодедова, Видного и Подольска. Всего в командах по четыре человека. Одна выбитая кегля - один балл. Задача команд - набрать максимальное количество очков.

Команда из Подольска заняла почетное третье место, набрав 260 баллов. Победителями в этом году стала команда из Волоколамска.

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Подольск Инвалиды
20 апреля 2024, 00:24
Подготовку к запуску фонтанов начали в Шаховской
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В рамках месяца уборки и улучшения городской среды в Шаховской активно ведутся работы по подготовке к вводу в эксплуатацию семи фонтанов. Работники коммунальных служб начали проверку технического состояния, очистку водоемов и настройку струй воды.

В ближайшее время жители смогут насладиться работой фонтанов в сквере имени Масалова, на центральной площади и возле реки Черногрязка. Для обеспечения бесперебойной работы фонтанов специалисты тщательно проверяют все системы связи и инженерные сети.

Глава муниципалитета Замир Гаджиев подчеркнул, что фонтаны играют ключевую роль не только как элемент декора нашего поселка, но и являются местами, где предпочитают собираться жители в теплое время года, а также они способствуют созданию приятной атмосферы.

Тестовый запуск фонтанов запланирован на 27 апреля в рамках областного субботника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел».

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Благоустройство Шаховская
19 апреля 2024, 23:46
Концерт в честь Дня труда прошел в Красногорске
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Праздничный концерт, посвященный Дню труда, состоялся в доме культуры «Подмосковье» в Красногорске. В зрительном зале собрались представители трудовых династий.

Несколько десятков человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от Московской областной думы, главы округа и Совета депутатов за многолетний и добросовестный труд и высокие профессиональные качества.

Директор ДК «Подмосковье» Роман Хохлов также получил награду за свою работу.

«Моя награда - это общая награда моему коллективу. Работники культуры всегда на посту и работают в выходные и праздники. Для меня это нормально - выйти на сцену, получить награду и сразу же вернуться к работе», - рассказал Хохлов.

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Красногорск Награды Семья
19 апреля 2024, 23:40
Крупные заводы по рециклингу полимеров открыли в Егорьевске
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В Егорьевске открыли два крупных предприятия в области рециклинга полимеров. Завод ЭкоЛайн-ВторПласт, один из самых больших в России, и завод ЭкоПласт, специализирующийся на изготовлении продукции из переработанного пластика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за два года в Подмосковье откроют четыре индустриальных парка.

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Открытие заводов состоялось при участии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева и Евгения Михайлова, совладельца компании «Эколайн».

Эти новые производства направлены на уменьшение объемов захоронения отходов и способствуют выполнению задач национального проекта «Экология». Оба завода являются частью первого в России экотехнопарка замкнутого цикла Восток, который включает в себя и крупнейший в Европе комплекс по переработке отходов.

Завод ЭкоЛайн-ВторПласт займется переработкой не только обычных пластиковых отходов, но и неликвидных пленок, которые ранее не подлежали переработке. Ежегодный объем переработки составит более 60 тысяч тонн пластиковых отходов, из которых будет получено 47 тысяч тонн вторичных полимеров. Завод оснащен четырьмя технологическими комплексами для обработки основных типов пластиковых бытовых отходов во вторичные полимеры.

Завод ЭкоПласт начнет выпускать изделия из переработанного пластика. Оснащенный автоматизированной линией подачи и переработки сырья с использованием передового оборудования, включая термопластавтоматы с усилием смыкания от 10 до 5,5 тысячи тонн, европейские пресс-формы и роботы, а также конвейерную линию сборки, завод способен производить до 120 тысяч пластиковых мусорных контейнеров, хозяйственно-бытовые изделия и евро-паллеты.

Заводы Егорьевск

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