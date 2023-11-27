Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

«Несмотря на холода и сильный снегопад, жители Подмосковья активно посещали парки, где проводили свой досуг. Большим спросом пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе. На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцове, горнолыжные трасы в Лыткарине и в Одинцове», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Средняя посещаемость парков в рабочие дни составила 135 тысяч человек в сутки. В пятницу здесь побывали 166 тысяч жителей, в выходные - более 375 тысяч человек.

Самыми посещаемыми за семь дней стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Фабричный парк в Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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