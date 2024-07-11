Более 80 учителей приняли на работу в новый технический лицей в Лобне

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О комплектовании школы учителями рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Мы набрали 82 учителя. Сейчас не хватает четырех: начальных классов, физики, математики и русского языка. Рассчитываем, что до 1 сентября комплектация будет полной», - прокомментировала глава муниципалитета Анна Кротова.

Также ход строительства совместно с главой округа проинспектировали министр образования Московской области Артем Охрименко и депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын. 85% работ на площадке уже завершены.

В новом инженерно-техническом лицее будут оборудованные классы, лаборатории, мастерские, а также актовый и спортивные залы. Здесь разместятся столовая на 1100 мест и современная библиотека.

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