04 марта 2024, 21:13

Более 533 тысяч кубометров отходов вывезли в феврале из 10 округов Подмосковья

ООО "ЭкоПромСервис"
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Региональные операторы в феврале 2024 года вывезли с территории двух подмосковных кластеров более 533 тысяч кубометров отходов. Это количество оказалось выше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Так, региональный оператор ЭкоЛайн-Воскресенск вывез в феврале более 407 тысяч кубометров отходов, что на 18% превысило показатели прошлого года, а в Алексинском кластере собрали почти 126 тысяч кубометров отходов, что оказалось на 11% выше прошлогодних значений.

В зоне обслуживания регоператоров находятся более 1,3 миллиона человек и 10 тысяч предприятий и организаций. Для уборки задействовали 260 единиц спецтехники, которые обеспечены спутниковой системой ГЛОНАСС.

Трудности процессу вывоза отходов добавляют заснеженные, необработанные от наледи проезды, а также припаркованные в неположенных местах автомобили. Также в ведомстве отметили, что складывать строительные отходы на обычной контейнерной площадке категорически запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Воскресенск Экология
04 марта 2024, 20:47
Евгений Агулов стал новым председателем Комлесхоза Московской области
Пресс-служба Комлесхоза МО
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Евгений Агулов стал новым председателем комитета лесного хозяйства Московской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Агулова официально представили на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами муниципалитетов.

Евгений Агулов закончил Академию гражданской защиты МЧС России, в том числе аспирантуру.

На службе в МЧС России прошел путь от спасателя до директора Департамента в центральном аппарате. Перед новым назначением работал первым заместителем председателя Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Андрей Воробьев
04 марта 2024, 20:19
«Завершить работу быстрее». Андрей Воробьев проверил строительство домов для переселенцев в Клину
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал строительство домов для переселенцев в Клину. Работы ведутся по программе расселения аварийного жилья с опережением графика. Летом многие семьи получат ключи от долгожданных квартир.

Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале , что в новое жилье уже переехали 12 тысяч человек, своих квартир ждут еще 11,7 тысячи. Для них в июле построят 35 домов.

«До конца 2028 года мы планируем расселить еще 23,6 тысячи человек, но хотим завершить эту работу на два года быстрее. В этом нам помогают жилищные сертификаты. Мы уже получили 663 заявления из 24 округов», - написал губернатор.

Также он отметил, что в расселении помогают инвесторы в тех случаях, когда жилье ветхое, но аварийным оно не признано. Таких домов в Подмосковье 17 тысяч, по программе реновации уже расселили 1600.

«За три года мы запустили 12 проектов для 7,8 тысячи жителей в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Наро-Фоминске. В планах на этот год - еще 26 проектов на 16 тысяч человек», - заключил Воробьев.

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Клин Строительство Андрей Воробьев Аварийное жилье
04 марта 2024, 19:40
Тысячный ребенок весом более 4 килограммов родился в перинатальном центре в Балашихе
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Тысячный младенец родился в перинатальном центре в Балашихе. Богатыря весом более четырех килограммов назвали Василием.

Это уже четвертый ребенок в семье Никитиных. По словам врача акушера-гинеколога ГБУЗ МО МОПЦ Ксении Афанасьевой, роды были непростыми.

«Роды были программированные, потому что это крупный малыш. Мы сделали амниотомию, вскрыли околоплодные воды и запустили пациентку в процесс родов. Роды протекали со своими особенностями. Благодаря слаженной команде и самой пациентке, и ее хорошему бодрому настрою у нас все сложилось прекрасно», - рассказала Афанасьева.

Счастливый отец Сергей Никитин поблагодарил врачей родильного дома.

«Четвертый ребенок, желанный. Здоровья, конечно, жене моей. По-другому никак. Благодарность большая роддому, потому что малыш был большой, крупный. Тяжело она родила, врачам отдельное спасибо», - пояснил Никитин.

Малыш появился на свет 29 февраля. Его назвали в честь Василия Павлово-Посадского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Балашиха
04 марта 2024, 19:33
Минтранс Подмосковья: вечерние пробки на дорогах оценили в 5 баллов
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Московской области вечером 4 марта составляют пять баллов. В Подмосковном Минтрансе водителей призывают избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Как рассказали в ведомстве, основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Мякининском, Можайском, Ярославском и Рублево-Успенском шоссе. Сложно проехать будет и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

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Пробки Дороги

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