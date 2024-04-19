19 апреля 2024, 22:52

Более 50 студентов медколледжей прошли практику в Лобне

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Студенты медицинских колледжей Москвы и Московской области, обучающиеся по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело», проходят практику в стационаре и поликлиниках Лобненской больницы. Они получают практические навыки под наблюдением опытных медработников.

Большинство студентов сами выбрали подразделения больницы для прохождения практики. Перед ее началом все студенты проходят обязательный вводный инструктаж. По словам главной медицинской сестры Светланы Сапоговой, практика помогает будущим специалистам усвоить и закрепить теоретические знания, подготовиться к самостоятельной работе и определиться с будущим местом трудоустройства.

Привлечение молодых специалистов является ключевым приоритетом в системе здравоохранения Московской области. Взаимодействие с медицинскими образовательными учреждениями играет важную роль в развитии кадровой политики Лобненской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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Лобня Медицина Студенты
19 апреля 2024, 23:17
Фестиваль талантов «Лобненский Олимп» прошел в Лобне
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В городском округе Лобня, в школе № 2, состоялся IX городской конкурс «Лобненский Олимп». Молодые таланты продемонстрировали свои навыки в различных творческих направлениях, включая чтение стихов, танцы и пение.

Организаторы мероприятия отметили, что это не столько конкурс, сколько фестиваль. Участвуя в нем, школьники могут открыть для себя новые горизонты творчества и, возможно, для кого-то это станет первым шагом к большим достижениям.

Конкурс юных талантов среди учащихся школ города проводится уже в девятый раз, и с каждым годом собирает все большее число талантливых участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Лобня конкурсы
19 апреля 2024, 23:08
День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 20 апреля
Министерство образования Московской области
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Единый день открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье». Школьники смогут познакомится с учебным учреждением 20 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущим студентам и их родителям расскажут о правилах приема в колледж, об инновационных программах обучения, познакомят с материально-технической базой, а также абитуриенты встретятся с руководством и педагогами учебного заведения.

Для ребят пройдут интересные мастер-классы: «Спасательные работы», «Сестринское дело», «Поварское дело», «Карвинг», «Пекарня», «Виртуальная окраска автомобиля и многие другие.

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Клин Химки Школьники Студенты
19 апреля 2024, 23:07
Летную школу для детей и подростков открыли в Лыткарине
Unsplash
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В Лыткарине открыли летную школу для детей и подростков, где они будут развивать знания в области авиации. Официальное открытие прошло на базе отделения профильного авиационного направления «Юнармии» — дома «Юнавиа».

Этот центр военно-патриотического воспитания и профессионального ориентирования расположен в местном доме детского творчества. Здесь дети и подростки с возрастом от 12 лет смогут изучать профессии, связанные с авиацией.

Идея создания центра зародилась в Лыткарине еще в 2012 году. За 12 лет работы клуба через него прошли более 150 детей, многие из которых выбрали авиацию в качестве своего будущего. Одной из особенностей «Юнавии» является не только теоретическая подготовка, но и практические занятия. После освоения необходимых знаний ученики уже могут подняться в воздух на сверхлегких самолетах.

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Дети Лыткарино
19 апреля 2024, 23:06
Реконструкция участка на Северном обходе началась в Лобне
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Строительные работы по реконструкции участка Краснополянского шоссе, расположенного у въезда к Рогачевскому шоссе, начались на Северном обходе Лобни. Этот проект создаст дополнительное соединение между западными и южными районами Лобни и Дмитровским шоссе.

Реконструкция позволит перераспределить городские транспортные потоки и снизить нагрузку на Краснополянское шоссе.

Глава Лобни Анна Кротова подчеркнула значимость проекта Северного обхода для жителей Лобни, отметив его роль в решении проблемы транспортных заторов в городе. Она рассказала, что во время работы в Минтрансе лично участвовала в подготовке и реализации этого проекта и теперь с нетерпением ждет его завершения вместе с жителями города.

Кроме того, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры планирует строительство новых дорог от Северного обхода к микрорайону Восточный и улице Гагарина, где начнется реконструкция в июне 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Дороги Ремонтные работы

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