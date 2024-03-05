Более 35 километров новых линий освещения появится в 11 округах Подмосковья в 2024 году

Как пояснил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, новые линии установят на 23 участках дорог региона.

«Планируем построить линии освещения на 23 участках дорог, которые проходят по семи трассам Подмосковья: Рогачевскому, Быковскому, Можайскому, Носовихинскому, Егорьевскому, Пятницкому и Фряновскому шоссе. Строительно-монтажные работы завершим осенью и до конца года подключим освещение», - рассказал Гержик.

Участки выбирались по принципу наибольшей аварийности и загруженности дорог - это Орехово-Зуевский и Раменский округа. Более десяти километров новой линии построят на участке Носовихинского шоссе от Рыбонагульного пруда до Ленинского переулка в городе Ликино-Дулево.

Также более пяти километров нового освещения появится на участках Егорьевского шоссе: от деревни Бахтеево до села Карпово, от разъезда 41 км до поселка Лесозавода в селе Новохаритоново и на подъезде к деревне Донино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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