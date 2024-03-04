04 марта 2024, 13:45

Более 300 спортсменок выступили на женском фестивале дзюдо в Подмосковье

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Женский фестиваль по дзюдо, приуроченный к Международному женскому дню, прошел в Сергиевом Посаде. В мероприятии приняли участие более 300 спортсменок из 12 городов России.

​В программу соревнований вошли: личные выступления среди девочек до 10, 12 и 15 лет, командный турнир участниц «Школьной лиги дзюдо», а также совместные выступления детей и родителей.

По итогам турнира, первое место общекомандного зачета досталось команде из Сергиевого Посада. Второе место заняли дзюдоистки из Москвы, третье - из Дзержинского и Ивантеевки.

Для всех участников и гостей фестиваля подготовили насыщенную программу: мастер-классы, автограф-сессии с известными спортсменами, а также розыгрыши призов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад
04 марта 2024, 13:57
Сборная Подмосковья победила на первенстве России по гандболу
Училище олимпийского резерва №4
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Подмосковные спортсмены заняли первое место на первенстве России по гандболу среди юношей до 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гандболистам из Подмосковья удалось выиграть все семь матчей турнира. В полуфинале подопечные Валерия Кочеткова переиграли сборную Краснодарского края. Решающий матч со сборной Москвы выдался жарким по накалу страстей. Основное время завершилось с ничейным счетом. Определить сильнейшего команды смогли лишь в овертайме, который и решил исход всего первенства страны. Матч закончился со счетом 34-33 в пользу Подмосковья.

​Первенство России по гандболу проходило с 23 февраля по 4 марта в Астрахани.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. А 28 февраля ФОК с ледовой ареной открылся в Волоколамске.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
04 марта 2024, 13:57
Готовность тоннеля на Южно-Лыткаринской дороге в Видном превысила 50%
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Работы по возведению тоннеля в Видном в рамках проекта строительства Южно-Лыткаринской автодороги завершены на 50%. Ожидается, что дорогу введут в эксплуатацию к концу 2024 года

По словам руководителя проекта подрядной компании «Таганка Мост» Павла Воробьева, на данный момент закончены монолитные работы на восьмой и девятой секциях тоннеля, забетонировано 50% седьмой секции.

«В планах подготовка к бетонированию последних 50% седьмой секции и бурение ограждения котлована для производства дальнейших работ», - отметил Воробьев.

Тоннель будет частью будущей Южно-Лыткаринской автомобильной дороги и пройдет через центр города Видное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дороги Видное
04 марта 2024, 13:24
Абитуриентам политеха в Электростали рассказали о карьерных перспективах на Дне открытых дверей
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День открытых дверей прошел в Электростальском институте Московского политехнического университета. Будущим студентам рассказали о факультетах вуза, а также о карьерных перспективах, которые ждут выпускников после получения диплома.

По словам директора института, кандидата исторических наук Ольги Филипповой, в институте 70 процентов преподавателей имеют кандидатскую или докторскую степень наук.

«Наш институт – это огромный образовательный центр, лидер проектной деятельности. И наши выпускники по окончании получают диплом Московского политеха», – рассказала Филиппова.

В марте этого года Электростальскому политеху исполняется 65 лет. Институт готовит инженеров высокого уровня, которых охотно принимают на работу ведущие предприятия Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Электросталь
04 марта 2024, 13:21
Бренд «Черноголовка» возглавил рейтинг доверия газированных напитков в России
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Торговая марка «Черноголовка» стала лидером рейтинга заметности и доверия в категории газированной воды. Напитки производят на одном из крупнейших предприятий Подмосковья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что «Черноголовка» стала лидером рейтинга газированных напитков в России. Индекс заметности бренда составляет 91%, а индекс доверия со стороны потребителей - 87%.

Бренд «Черноголовка» ассоциируются у потребителей с простотой, привлекательностью, безопасностью, надежностью и семейностью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Питание Рейтинги Черноголовка Продукты

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