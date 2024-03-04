Более 300 спортсменок выступили на женском фестивале дзюдо в Подмосковье

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​В программу соревнований вошли: личные выступления среди девочек до 10, 12 и 15 лет, командный турнир участниц «Школьной лиги дзюдо», а также совместные выступления детей и родителей.

По итогам турнира, первое место общекомандного зачета досталось команде из Сергиевого Посада. Второе место заняли дзюдоистки из Москвы, третье - из Дзержинского и Ивантеевки.

Для всех участников и гостей фестиваля подготовили насыщенную программу: мастер-классы, автограф-сессии с известными спортсменами, а также розыгрыши призов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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