Более 30 рабочих мест появится в новом центре обработки данных в Наро-Фоминске

Читайте нас в:

«Предварительно, объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 1,4 миллиарда рублей. Комплекс вместит административно-деловые подразделения, а также центр хранения, обработки и передачи больших объемов информации», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь помещений составит около 15 тысяч квадратных метров. Для жителей округа появится не менее 30 рабочих мест.

Начать строительство планируется во второй половине 2025 года, а ввести объект в эксплуатацию - в конце 2026 года.

Подобрать земельный участок инвесторам помогла Корпорация развития Московской области.

Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».