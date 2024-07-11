11 июля 2024, 18:00

Более 30 рабочих мест появится в новом центре обработки данных в Наро-Фоминске

Мининвест МО
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Крупный маркетплейс планирует до конца 2026 года запустить в Наро-Фоминске современный многофункциональный комплекс с центром обработки данных. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предварительно, объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 1,4 миллиарда рублей. Комплекс вместит административно-деловые подразделения, а также центр хранения, обработки и передачи больших объемов информации», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь помещений составит около 15 тысяч квадратных метров. Для жителей округа появится не менее 30 рабочих мест.

Начать строительство планируется во второй половине 2025 года, а ввести объект в эксплуатацию - в конце 2026 года.

Подобрать земельный участок инвесторам помогла Корпорация развития Московской области.

Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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Инвестиции Наро-Фоминск
11 июля 2024, 19:13
Мытищинские судомоделисты победили на чемпионате России в Санкт-Петербурге
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Первенство и чемпионат России по судомодельному спорту прошли в Санкт-Петербурге. Воспитанники курса «Судомоделирование» детско-юношеского центра «Галактика» завоевали несколько призовых мест.

Обучает ребят педагог дополнительного образования, мастер спорта международного класса Анатолий Митрошкин. По итогам состязаний Анатолию Александровичу вручили дипломы 1 степени Министерства спорта Российской Федерации за подготовку победителей.

Так, Артемий Соловьев взял первое место в классе скоростных моделей F1-V 15. Глеб Зинькевич победил в классе моделей F1-V 3,5 и занял второе место в классе моделей F1-V 15.

Сборная Московской области - серебряный призер первенства России. Артем Черников из Мытищ стал мультимедалистом соревнований: два золота в классах скоростных моделей F1-V 3,5 и гидро-мини, а также две бронзы в классах F1-V 15 и FSR-E мини. В составе сборной Московской области Артем стал бронзовым призером чемпионата России.

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Дети Мытищи Образование
11 июля 2024, 18:45
Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея с победой на международной олимпиаде
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил студентов Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной научной физической олимпиаде. Ребята привезут домой Гран-при из Ханты-Мансийска.

Он отметил, что ребята уже показывали хорошие результаты.

«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса. Андрей и Максим - победители всероссийской олимпиады школьников по физике, а также серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике, а Максим Черноус - призер заключительного этапа ВсОШ по физике», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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Андрей Воробьев Студенты
11 июля 2024, 18:16
Более 5 тысяч квадратных метров плитки заменят в двух скверах Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ремонтные работы начались в скверах «Юбилейный» и «Юность» в Химках. Специалисты обновляют плитку на площадях и прогулочных тропах. Всего планируют заменить пять тысяч квадратных метров покрытия.

Пешеходные дорожки начали ремонтировать в конце мая. Рабочие убирают старое покрытие и укладывают свежую плитку.

«Прогулка в сквере „Юбилейный“ для меня - настоящий источник вдохновения и умиротворения. Сквер находится прямо рядом с домом, поэтому я прихожу сюда очень часто. Люблю гулять по дорожкам, увлекаясь запахами цветов», - отметила жительница Химок Анна Макарова.

Напомним, что благоустройство затронет и другие зеленые зоны округа. Так, в парке Толстого специалисты обновят пешеходные тропы и установят современную систему освещения. Работы ведутся и в Химкинском лесопарке. Здесь появятся новая лыжероллерная трасса и системы водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Химки Парки
11 июля 2024, 18:16
Почти 50 лифтов заменят в 8 домах в Химках до конца года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всего в жилых домах Химок планируют капитально отремонтировать 48 лифтов. Работы пройдут по восьми адресам.

Специалисты начали заменять оборудование в домах № 1 и № 5 по улице Молодежная в Микрорайоне Новогорск-Планерная. Работы завершат до конца года.

«Мы ждали, чтобы нам установили новое лифтовое оборудование. Теперь мы будем спокойно доезжать до своего этажа», - поделилась жительница Химок Наталья Пивкина.

Коммунальщики установят современное оборудование отечественного и белорусского производства. Все материалы соответствуют требованиям безопасности и выполнены качественно.

Напомним, что в Химках полным ходом идет капитальный ремонт подъездов и фасадов многоквартирных домов. Рабочие обновляют краску на стенах, меняют плитку, устанавливают освещение, модернизируют инженерные сети. Всего до конца года планируют отремонтировать 134 жилых дома и 93 подъезда.

Также коммунальщики регулярно очищают дворы от мусора, убирают контейнерные площадки и ремонтируют кровлю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки Ремонтные работы

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