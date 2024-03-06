06 марта 2024, 12:21

Более 30 пар в Воскресенске зарегистрировали брак в феврале

Медиасток.рф
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Еще 35 пар из Воскресенска зарегистрировали брак в феврале. Самое большое количество церемоний провели в красивую дату — 24 февраля 2024 года.

Самой молодой парой в феврале стали воскресенцы в возрасте 18 лет, а самым старшим жениху и невесте на момент регистрации брака исполнилось по 60 лет. Жители Воскресенска также вступали в брак с гражданами Армении, Туркменистана и Узбекистана.

В воскресенский ЗАГС подали уже более 150 заявлений на заключение брака весной. Из них 80% - через портал государственных услуг.

Напомним, что при подаче заявления через портал государственных услуг можно самостоятельно выбрать дату и время регистрации. Подать заявление лично можно с понедельника по субботу в здании МФЦ по адресу: Воскресенск, улица Цесиса, дом № 14а. Горячая линия работает со вторника по субботу по телефонам: 8 (49644) 2-30-23 и 8 (49644) 2-04-54.

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Брак Воскресенск
06 марта 2024, 12:32
Студентки из Коломны представили Подмосковье на Всемирном фестивале молодежи
Министерство образования МО
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Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Московскую область представляют студентки ГСГУ из Коломны. Фестивааль проходит в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Для участников подготовили насыщенную программу: лекции, мастер-классы, презентации, соревнования и концерты.

Подмосковные студентки прошли серьезный конкурсный отбор. Шанс поехать на фестиваль получили: Анастасия Платонова, Марина Титашина, Арина Антонова, Ирина Казакова, Анастасия Иванова и Эмилия Асташина. Девушки активно участвуют в мероприятиях фестиваля, знакомятся и обмениваются опытом с представителями других стран.

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Молодежь Фестивали Студенты
06 марта 2024, 12:31
Подмосковная Система-112 назвала топ тем в поступивших зимой вызовах
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Подмосковная Система-112 подвела итоги работы зимой. В это время увеличивается число вызовов скорой помощи из-за распространения простудных заболеваний.

Также из-за гололеда возрастает количество ДТП. Операторы Системы-112 оперативно вызывают на место происшествия все необходимые экстренные службы - скорую помощь, полицию, спасателей.

В службу спасения также поступали вызовы от заблудившихся в лесу людей. Отмечается, что поиски проводятся оперативно, без негативных последствий для жизни и здоровья потерявшихся.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
06 марта 2024, 12:31
Лицеисты из Одинцова победили на всероссийском турнире по математике
Министерство образования МО
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Северный математический турнир завершился в Вологде. В соревнованиях приняли участие более 183 школьников из 12 регионов России. Команда лицеистов из Одинцова стала победителем в номинации «Уверенный дебют». В состав команды вошли ученики 8б класса, а их наставником стала Наталья Куликова.

«Поздравляем одинцовских участников с заслуженной победой на математическом турнире. Искренне желаем им дальнейших успехов в математике и других научных областях, пусть их талант и стремление к знаниям помогут им осуществить все мечты и цели», - прокомментировали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Северный математический турнир проводится ежегодно. Это одно из самых престижных математических соревнований для школьников России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники Образование
06 марта 2024, 12:27
Миому размером 13 сантиметров удалили пациентке в больнице Балашихи
Балашихинский родильный дом
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Врачи гинекологического отделения Балашихинского родильного дома провели операцию 49-летней женщине по удалению множественной миомы матки. Опухоль достигла размера 13 сантиметров.

По словам врача акушера-гинеколога Анны Шестаковой, миома матки - это хроническое заболевание, при котором в органе образовываются узлы. Оно встречается у 70-80% женщин. Болезнь может длительное время протекать бессимптомно.

«Учитывая тяжесть состояния пациентки, особенности расположения миомы матки, было принято решение об оперативном лечении - гистерэктомии. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей была удалена 13-сантиметровая матка с придатками», - рассказала врач акушер-гинеколог Анна Шестакова.

Она добавила, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она подчеркнула, что проходить регулярные гинекологические осмотры необходимо каждой женщине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Балашиха

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