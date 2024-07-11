11 июля 2024, 12:59

Более 3 тысяч засоров канализации устранили в домах Подмосковья за полгода

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С начала года управляющие компании выполнили более трех тысяч заданий по устранению засоров в общедомовых системах отвода воды. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Засоры в канализации часто бывают вызваны самими жильцами, которые выбрасывают в канализацию недопустимые предметы. Это могут быть остатки пищи, окурки, средства гигиены, масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для утилизации лекарств, химических или других опасных веществ, которые могут навредить природе.

Если случился засор, об этом нужно сообщить своей управляющей компании. Сделать это можно напрямую или через портал ЕДС МО.

Коммунальщики обязаны взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
11 июля 2024, 14:34
Почти 500 выпускников медколледжа трудоустроят в больницы Подмосковья в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Этим летом учебу в Московском областном медицинском колледже заканчивают 490 студентов-целевиков. Им гарантировано трудоустройство в больницах и поликлиниках Подмосковья, где они должны отработать не менее трех лет.

Заключить целевой договор с последующим трудоустройством могут студенты с первого по четвертый курсы. Во время обучения они получают стипендию от больницы, а после выпуска выходят на работу в медицинскую организацию на срок не менее трех лет.

«Программа целевого обучения позволяет подготавливать для наших больниц и поликлиник специалистов, в которых они нуждаются. Мы ожидаем, что в этом году в наши медорганизации трудоустроятся 490 „целевиков“», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Студентам, которые захотят заключить такой договор, нужно обратиться в кадровую службу больницы, где они собираются работать после обучения. В Минздраве Подмосковья напомнили, что для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата в размере семи тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Студенты
11 июля 2024, 14:32
Представители Подмосковья вошли в список на получение премии «Звезда театрала»
Министерство культуры и туризма Московской области
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Четыре представителя Московской области вошли в список на получение премии «Звезда театрала». Зрительское голосование продлится до 31 августа.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, «Звезда театрала» обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. В течение всего сезона театралы выбирают понравившиеся спектакли. Победителей объявят традиционно в конце года, в этом году премию вручат уже в 17-й раз.

В номинации «Лучший драматический спектакль. Малая форма» за победу поборется спектакль «Вий. Три ночи» режиссера Артема Бибилюрова, поставленный Ивантеевским музыкально-драматическим театром.

Алена Романова актриса Пушкинского музыкально-драматического театра претендует на звание «Лучшей актриса второго плана» за роль Китти Велен в спектакле «Здравствуйте, я Ваша тетя» в постановке Бориса Урецкого. В номинацию «Лучший любительский театр» попали детская театральная студия «Гримерка», которая работает при доме культуры «Пушкино» и народный драматический театр-студия «Артель» из Подольска.

Имена победителей назовут 16 декабря на торжественной церемонии в театре Вахтангова.

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Награды Спектакль
11 июля 2024, 14:22
Более 80 учителей приняли на работу в новый технический лицей в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В строящийся лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки в Лобне трудоустроились 82 учителя. К дате открытия учреждения — 1 сентября — на работу примут еще четверых педагогов.

О комплектовании школы учителями рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Мы набрали 82 учителя. Сейчас не хватает четырех: начальных классов, физики, математики и русского языка. Рассчитываем, что до 1 сентября комплектация будет полной», - прокомментировала глава муниципалитета Анна Кротова.

Также ход строительства совместно с главой округа проинспектировали министр образования Московской области Артем Охрименко и депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын. 85% работ на площадке уже завершены.

В новом инженерно-техническом лицее будут оборудованные классы, лаборатории, мастерские, а также актовый и спортивные залы. Здесь разместятся столовая на 1100 мест и современная библиотека.

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Школы Лобня Строительство Учителя
11 июля 2024, 14:14
Подмосковные школьники победили на международной научной физической олимпиаде
Министерство образования МО
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Подмосковные школьники победили на международной научной физической олимпиаде в Ханты-Мансийске. КОманда региона набрала наибольшее количество баллов и стала чемпионом.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, среди победителей были ученики Физтех-лицея Андрей Бахвалов, Максим Быстров и Максим Черноус, а также учащийся московского лицея «Вторая Школа» Андрей Пуляевский. Руководителем команды стал тьютор Учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Арсений Пикалов.

Школьники состязались со сборными стран СНГ, Азии и Латинской Америки.

Ранее Андрей Бахвалов и Максим Быстров выиграли серебро на Азиатской олимпиаде по физике, а Максим Черноус стал призером финала всероссийской олимпиады школьников по физике.

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Школы Школьники конкурсы

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