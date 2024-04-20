20 апреля 2024, 12:00

Более 200 вакансий предложили на ярмарке в Котельниках

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Ко Дню труда в торгово-развлекательном центре «Мега Белая Дача» в Котельниках состоялась ярмарка вакансий. Участвовали 20 предприятий, представивших более 200 свободных рабочих мест.

Посетители могли узнать о вакансиях различных специалистов, не прерывая своих покупок. В частности, компания «Белая Дача» искала сотрудников для расширения производства по переработке овощей и зелени.

Предприятиям и организациям Котельников требуются самые разные специалисты: менеджеры, повара, трактористы. Зарплаты на предприятиях Котельников достойные: например, у водителя спецтехники около 60 тысяч рублей, а у грузчика в гипермаркете - 46,5 тысячи рублей.

Глава округа Сергей Жигалкин лично посетил ярмарку вакансий и обсудил с представителями компаний текущие потребности. В Подмосковье отмечается самый низкий уровень безработицы в России: на 7,5 тысячи соискателей рабочих мест приходится около 80 тысяч вакансий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Котельники Ярмарки
20 апреля 2024, 12:27
Соревнования по дзюдо прошли в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В спортзале школы «Вектор» в Воскресенске прошли соревнования по дзюдо. Их провели в рамках партийного проекта «Старший брат» от Единой России.

Такие соревнования предоставляют молодым атлетам возможность заработать рейтинговые очки, необходимые для получения новых спортивных разрядов.

Победителями городского округа Воскресенск стали Даниил Бубнов, Адам Алимханов, Абдулла Бельджерба, Егор Пузиков, Лев Коростин, Кирилл Иванов, Максим Котов, Пунхан Исмаилов, Дмитрий Михеев, Евгений Медведев, Михаил Зенин.

«Дзюдо - спорт организованных и сильных, собранных как внутренне, так и внешне людей. Я хочу пожелать всем нашим участникам спортивных успехов, результативных выступлений, продуктивных тренировок. А тренерам и родителям - сил, терпения и крепкого здоровья. Пусть ваши воспитанники радуют вас каждый день», - поздравил спортсменов исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Проект «Старший брат» направлен на проведение спортивных мастер-классов для будущих атлетов, участие в городских мероприятиях, поддержку тренерских коллективов в Московской области и повышение количества спортсменов, представляющих регион на различных соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Воскресенск
20 апреля 2024, 12:18
Подмосковные пловцы выиграли 32 медали на чемпионате России
Федерация спорта ЛИН Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковная сборная завоевала семь золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград на первенстве и чемпионате России по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Турнир прошел с 10 по 14 апреля в Йошкар-Оле.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, первые места на чемпионате заняли Алексей Дегтярев в соревнованиях по вольному стилю на дистанциях 50, 200, 400 метров и 200 метров на дистанции по комплексному плаванию и Леонид Стельмухов - он проплыл брассом дистанцию 100 метров.

Золотую медаль на первенстве России завоевал Александр Иванов, который выступил в стартах на 100 и 200 метров на спине.

Всего сборная Московской области привезла 32 награды. Готовили спортсменов тренеры Ольга Хило, Мария Бояджиева и Павел Генералов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
20 апреля 2024, 12:10
Лучших работников поздравили в День труда в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Наро-Фоминске отметили праздник труда главных тружеников округа. Мероприятие прошло в центральном доме культуры «Звезда».

На празднике отметили сотрудников предприятий, образования, социальной сферы, торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

Особым гостем мероприятия стал депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов. В качестве поздравления он исполнил для гостей свои песни.

В ходе мероприятия наградили самых активных участников городского округа. Особым вниманием отметили лучших работников бюджетной сферы, системы здравоохранения, культуры, спорта и искусства Наро-Фоминска.

В конце мероприятия для гостей праздника состоялся концерт с участием творческих коллективов центра досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Концерты
20 апреля 2024, 12:10
Воскресенский лицей примет участие в математическом проекте
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Воскресенский лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова станет участником нового регионального проекта «Математические классы Подмосковья». Он нацелен на улучшение уровня обучения математике и инженерным дисциплинам.

Обучающие занятия проведут в здании «Навигатор», следуя областным образовательным стандартам и методике, разработанной для седьмых классов с углубленным курсом математики.

Проект пройдет при поддержке Московского физико-технического института и образовательного центра «Взлет». Ученики получат всестороннюю поддержку в организации подготовки к олимпиадам по предметам, включая Всероссийскую олимпиаду школьников.

Напомним, управление образования приглашает школьников принять участие в независимом тестировании по математике, которое состоится 30 апреля. Для получения дополнительной информации необходимо обратиться по номеру: 8(496)4424592.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Воскресенск

Новости по теме