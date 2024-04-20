Более 200 вакансий предложили на ярмарке в Котельниках

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Посетители могли узнать о вакансиях различных специалистов, не прерывая своих покупок. В частности, компания «Белая Дача» искала сотрудников для расширения производства по переработке овощей и зелени.

Предприятиям и организациям Котельников требуются самые разные специалисты: менеджеры, повара, трактористы. Зарплаты на предприятиях Котельников достойные: например, у водителя спецтехники около 60 тысяч рублей, а у грузчика в гипермаркете - 46,5 тысячи рублей.

Глава округа Сергей Жигалкин лично посетил ярмарку вакансий и обсудил с представителями компаний текущие потребности. В Подмосковье отмечается самый низкий уровень безработицы в России: на 7,5 тысячи соискателей рабочих мест приходится около 80 тысяч вакансий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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