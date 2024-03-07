07 марта 2024, 10:38

Более 200 тысяч детей прошли медосмотры в школах и садах Подмосковья с начала года

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Проект «Школьная медицина» реализуется в Подмосковье. Дети, прикрепленные к одной из поликлиник региона, могут пройти полный профилактический осмотр в школе или детском саду. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 200 тысяч человек.

Проект охватывает школьные медицинские кабинеты во всем регионе.

«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. С начала года профосмотры прошли уже 201,3 тысячи детей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Родители смогут найти результаты осмотра ребенка в электронной медкарте. Данные загрузят в течение 45 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Поликлиники Медицина Детские сады
07 марта 2024, 10:33
Новый детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют к сентябрю
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Продолжается строительство детского сада на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. К концу марта рабочие завершат возведение третьего этажа здания. Открытие учреждения запланировано на 1 сентября.

«Общая площадь нового и современного детского сада в микрорайоне Рекинцо-2 составит более пяти тысяч квадратных метров. Кроме того, на прилегающей территории будет создана детская игровая и спортивная зона. Подрядчик уже подготовил все необходимые элементы. Все работы выполняются согласно графику и объект будет сдан в установленные сроки - к 1 сентября 2024 года», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В трехэтажном здании расположатся 13 групп. В каждой группе предусмотрены помещения для спален и общих комнат, раздевалки и буфета. Также в учреждении оборудуют физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты и постирочную.

Солнечногорск Строительство Детские сады
07 марта 2024, 10:27
Детский сад в ЖК «Парк Апрель» в Наро-Фоминске построят к концу года
ГК ФСК
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Детский сад на 210 мест появится в малоэтажном жилом комплексе «Парк Апрель» в Наро-Фоминском округе. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Девелопер КАSKAD Family планирует реализовать проект в четвертом квартале 2024 года. Трехэтажное здание детского сада смогут посещать 210 воспитанников.

Внутри будут группы для детей, музыкальный и спортивный залы, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовая. Во дворе проведут благоустройство.

ЖК «Парк Апрель» находится в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окружен первозданным лесом. В составе комплекса есть таунхаусы с собственными участками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы Детские сады
06 марта 2024, 23:47
Лесничие городского округа Воскресенск проверили состояние деревьев-долгожителей в парке усадьбы Кривякино
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Сотрудники Виноградовского лесничества проверили состояние деревьев-долгожителей в рамках всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Специалисты обследовали зеленых великанов, которые растут в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, дуб черешчатый и лиственница внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России в статусе «Памятник живой природы».

Специалисты определили высоту и диаметр деревьев. Так, высота дуба достигает 22 метров, а диаметр равен 160 сантиметров, а высота лиственницы - 26 метров, а ее диаметр также 160 сантиметров.

Лесничие постоянно следят за состоянием деревьев-старожилов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск
06 марта 2024, 23:00
Жители Подмосковья смогут сообщать о нарушениях земельного законодательства на сайте «Добродел»
Медиабанк МО
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Сообщить о нарушениях земельного законодательства жители Подмосковья смогут на сайте «Добродел». Для удобства поиска там разместили соответствующие баннеры.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, единая цифровая платформа «Добродел» работает в Подмосковье уже восемь лет. С ее помощью можно подать обращение, поучаствовать в опросах, голосованиях, а также получить информацию о цифровых госуслугах и сервисах.

«Сейчас наше ведомство активно развивает практику проведения профилактических мероприятий по земельным правонарушениям, для нас это является одним из приоритетных направлений. Теперь и на „Доброделе“ будет постоянное напоминание о том, как не допустить нарушение земельного Кодекса», - рассказала Адигамова.

Самые частые нарушения - это самовольное занятие участка и нецелевое использование земель. В прошлом году после выдачи ведомством предостережений удалось устранить более 15 тысяч нарушений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Добродел

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