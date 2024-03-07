Более 200 тысяч детей прошли медосмотры в школах и садах Подмосковья с начала года
Проект «Школьная медицина» реализуется в Подмосковье. Дети, прикрепленные к одной из поликлиник региона, могут пройти полный профилактический осмотр в школе или детском саду. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 200 тысяч человек.
Проект охватывает школьные медицинские кабинеты во всем регионе.
«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику. С начала года профосмотры прошли уже 201,3 тысячи детей», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Родители смогут найти результаты осмотра ребенка в электронной медкарте. Данные загрузят в течение 45 дней.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.
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