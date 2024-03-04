Более 150 человек стали участниками «Федоскинской лыжни» в Мытищах

Участие в гонке приняли не только жители Мытищ, но и соседних районов Подмосковья и Москвы. Лыжные забеги прошли несмотря на весеннюю погоду и таяние снега. Для гостей и участников были организованы веселые конкуры и призы.

Первыми на старт традиционно вышли самые юные спортсмены в возрасте до пяти лет. Участники продемонстрировали свои навыки на различных дистанциях. От 300 метров до пяти полноценных кругов вокруг стадиона «Марфино» прошло около 20 забегов в разных возрастных группах.

В начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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